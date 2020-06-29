Члены УИК обходят квартиры с предложением проголосовать на дому

В Свердловской области члены участковых комиссий обходят квартиры и предлагают жильцам проголосовать на дому, даже если люди не заявляли о таком желании. Такие случаи отмечаются в Березовском и Екатеринбурге. В этих муниципалитетах на протяжении четырех дней плебисцита по Конституции фиксируется низкая явка.

Жалоба от жителей Березовского поступила на сервис «Карта нарушений» организации «Голос». Ранее о квартирных обходах членов избиркома в Октябрьском районе Екатеринбурга сообщала читательница «Нового Дня». По ее словам, члены УИК звонили в дверь даже тем, кто не оставлял никаких заявлений.

В свердловском Центре общественных наблюдателей пояснили, что это связано с информационной работой. «Таким образом члены участковых избирательных комиссий и волонтеры адресно, но с обязательным соблюдением всех мер защиты информируют жителей о возможности проголосовать, не выходя из дома. Для этого гражданам лишь нужно написать заявление или обратиться с такой просьбой по телефону в свою участковую комиссию», – говорится в сообщении ЦОН.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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