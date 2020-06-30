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Вторник, 30 июня 2020, 08:07 мск

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Будущих священников предложили проверять на наличие психических отклонений

Профессия священнослужителя может войти в перечень тех, для занятия которой будет требоваться справка об отсутствии психических заболеваний.

Такое предложение внес депутат Госдумы Евгений Марченко. Как передают РИА «Новости», Марченко предлагает проверять будущих священников на судимость и психические отклонения. Соответствующее обращение он уже направил в Московскую патриархию в связи с ситуацией вокруг иеромонаха Сергия (Романова).

Как уже писал «Новый День», схиигумен Сергий в своих видеопроповедях отрицает коронавирус, заявляет о всеобщей чипизации с помощью вакцинации от Covid-19, о тайном мировом правительстве и приходе Антихриста, а также – из последнего – призывает к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию России. Сам схиигумен Сергий не скрывает, что был судим (по некоторым данным – за убийство), и провел в колонии 13 лет.

Сейчас он находится под церковным судом, следующее заседание которого состоится 3 июля. Среднеуральский женский монастырь, в котором находится Сергий, екатеринбургская епархия рекомендовала пока не посещать из-за «духовно нездоровой обстановки».

Москва, Елена Владимирова

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