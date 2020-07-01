Наступил последний день конституционного плебисцита

В Свердловской области, как и по всей стране, наступил основной день голосования по поправкам, вносимым в Конституцию РФ.

«Новый День» напоминает, что всего в Свердловской области будет работать 2 532 избирательных участка, в том числе в Екатеринбурге – 578. Они будут открыты с 08:00 до 20:00. Шатры для голосования во дворах сегодня ставить не будут. Найти адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Кроме того, сотрудника УИКа с урной можно пригласить домой, позвонив до 17:00, телефоны УИКов публикует избирком Свердловской области. Какие основные изменения предлагается внести в Конституцию, можно посмотреть в нашем материале. Напомним, за пять дней, с 25 по 29 июня, в Свердловской области проголосовали 32,42% избирателей, в целом по России – 45,6%. Низкая явка фиксируется в двух крупных городах региона – Екатеринбурге (23,58%) и Нижнем Тагиле (27,37%). Более 74 тысяч жителей приняли участие в голосовании на придомовых территориях. 139,5 тысяч граждан воспользовались правом проголосовать на дому.

30 июня свердловский губернатор Евгений Куйвашев спрогнозировал итоговую явку на голосовании на уровне 50%. Насколько он окажется близок к истине, мы узнаем уже завтра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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