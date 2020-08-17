Схимонаху Сергию все-таки придется отвечать за фейк-ньюс

Верхнепышминский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты схимонаха Сергия (Николая Романова) на решение мирового судьи от 7 июля, которым схимонах был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение вынесла сегодня судья Наталья Кипелова. Напомним, 7 июля схимонах Сергий (в миру – Николай Романов) был признан виновным в распространении недостоверной информации, ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Он должен выплатить штраф в 90 тысяч рублей. В суде рассматривалось его видеовыступление от 25 апреля, в котором он отрицает коронавирус и призывает верующих посещать храмы, несмотря ни на что. Именно после этого ролика митрополит Кирилл запретил ему проводить службы, отчитки и исповедовать прихожан.

Сам Сергий сегодня в суд не пришел. Его адвокат Светлана Герасимова доказывала, что сам Сергий никаких роликов в интернет не заливал и умысла на их распространение не имел. Однако судья оставила решение без изменений.

Добавим, что на схимонахе «висит» еще один штраф, но по другой статье. 20 июля городской суд Верхней Пышмы признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ. В одной из его проповедей суд увидел признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства. Суд приговорил схимонаха к штрафу в 18 тысяч рублей. Жалобу адвоката на это решение рассмотрит областной суд 15 сентября.

Верхняя Пышма, Евгения Вирачева

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