У мэрии Екатеринбурга проходит пикет в поддержку Навального (ФОТО)

В Екатеринбурге начался одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. К администрации города вышел координатор екатеринбургского штаба политика Алексей Гресько с плакатом «Отпустите Навального!». Ранее он рассказал «Новому Дню», что сотрудники штаба будут выходить на одиночные акции по желанию.

Напомним, утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В результате командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Омска. Медики госпитализировали оппозиционера в реанимационное отделение в состоянии комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Первоначально сообщалось, что у политика симптомы отравления. Позднее медики заявили, что в крови и моче пациента не выявили токсинов и следов яда. Алексей Навальный остается в тяжелом состоянии без сознания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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