российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 августа 2020, 16:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

У мэрии Екатеринбурга проходит пикет в поддержку Навального (ФОТО)

Фото: телеграм-канал екатеринбургского штаба Навального

В Екатеринбурге начался одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. К администрации города вышел координатор екатеринбургского штаба политика Алексей Гресько с плакатом «Отпустите Навального!». Ранее он рассказал «Новому Дню», что сотрудники штаба будут выходить на одиночные акции по желанию.

Напомним, утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В результате командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Омска. Медики госпитализировали оппозиционера в реанимационное отделение в состоянии комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Первоначально сообщалось, что у политика симптомы отравления. Позднее медики заявили, что в крови и моче пациента не выявили токсинов и следов яда. Алексей Навальный остается в тяжелом состоянии без сознания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.08.20

Политологи: выборы 2021 года серьезно перетряхнут депутатский корпус. / Двух браконьеров, обвиняемых в поджоге машины охотнадзора, посадили под домашний арест. / В зоопарке Екатеринбурга пока не планируют переводить животных в зимние вольеры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Навальный Алексей

Жена Навального обратилась к Путину: «Требую отпустить мужа на лечение в Германию!»

Главврач омской больницы озвучил основной диагноз Навального

Врачи поставили диагноз Навальному, отвергнув отравление ядом

«Полиция сообщила о смертельно опасном веществе»: соратники Навального заявили об обнаружении яда в его организме

Оппозиционеры назвали запрет на транспортировку Навального политическим

В центре Екатеринбурга появился стрит-арт с изображением Навального с подорожником (ФОТО)

Пригожин подтвердил готовность оплатить лечение Навального

Кремль готов содействовать в отправке Навального на лечение за рубеж

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Навальный Алексей,