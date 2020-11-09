Роспотребнадзор попросит губернатора не пускать подростков в ТЦ без родителей

Глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что в ближайшее время региональный оперштаб может рассмотреть новую ограничительную меру, связанную с коронавирусом. Если инициатива пройдет, подростков перестанут пускать в торговые центры.

«Поднимем на штабе вопрос. Ряд субъектов приняли [такую меру] – о запрете нахождения подростков в ТЦ без родителей. Будем такую меру поднимать на штабе. Думаю, она должна дать свой результат. Должны контролировать администраторы ТЦ с помощью служб безопасности», – сказал Козловских сегодня на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее жители региона обращали внимание на то, что введение дистанционного обучения нецелесообразно, пока подростки могут собираться группами и гулять по торговым центрам. «Мы просим, чтобы это было включено в указ губернатора. Тогда контроль будет осуществлять управление внутренних дел и министерство общественной безопасности», – добавил Дмитрий Козловских.

Екатеринбург, Елена Сычева, Ольга Тарасова

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