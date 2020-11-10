Екатеринбуржцы о запрете подросткам ходить в ТЦ без родителей: «Лучше бы в библиотеке посидели» (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» узнала, что думают горожане о введении очередной антиковидной меры – в ближайшее время подростков могут перестать пускать в торговые центры без родителей.

Подросткам запретят тусить в ТЦ

По словам нескольких опрошенных, запретить массовые «тусовки» можно и нужно, так как подростки являются переносчиками коронавируса, а вместо отдыха в ТЦ школьники могут проводить свободное время более рационально. «Поддерживаю решение. Во-первых, они без пользы дела проводят время. Что-то ломается в воспитании и самодисциплине, к красивой жизни привыкают. Лучше бы в библиотеке посидели или дома почитали книжку», – рассказал «Новому Дню» один из горожан.

Эту позицию разделяет и другой опрошенный: «Молодежь не должна тусоваться в торговых центрах. Есть более важные дела, которыми они могут заниматься. Например, учебой, тренировками, посещать спортивные секции. Ну и вообще торговые центры – не то место, где они могут проводить свободное время».

Однако тех, кто придерживается полярного мнения, не меньше. Они уверены, что ограничения принесут вред. «Я думаю, сейчас нецелесообразно запрещать молодежи что-то. Чем больше мы им запрещаем, тем больше они будут против нас сопротивляться. Это психология подростков. Наоборот, с ними нужно беседовать», – считает екатеринбуржец.

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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