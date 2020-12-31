Уходи, 2020: «Новый День» поздравляет читателей с окончанием коронавирусного года (ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» уходит на каникулы, но мы продолжим рассказывать вам о самом важном в эти дни. Мы подготовили для своих читателей обзоры ключевых событий 2020 года.

Это был не только год пандемии, но и год реформы Конституции РФ, рокировок во власти и подъема протестной активности – об этом в политическом обзоре . Кто пострадал, а кто заработал во время коронавирусного кризиса – в экономических итогах , а самые скандальные судебные процессы – в обзоре криминальной хроники.

По традиции мы подготовили также десятку самых громких заявлений и собрали подборку фотоитогов года.

На протяжении декабря агентство рассказывало, где и как можно отдохнуть зимой на Урале. Покататься на оленях и погулять с хаски, заняться сноукайтингом и ледолазанием, встать на лыжи и коньки или освоить сноуборд – новогодние каникулы лучшее время для таких развлечений. Чем заняться еще, ищите в нашем праздничном уикенде.

Этот год выдался как минимум запоминающимся, новостная повестка была напряженной. Желаем вам в следующем году всего наилучшего! С наступающим!

Уходи, 2020

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Антон Отман, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 31.12.20

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