Судебная хроника – 2020: жестокие убийства, затяжное дело Васильева и смерть байкера (ВИДЕО 18+)

Уходящий год был богатым на резонансные судебные процессы. В основном в них фигурировали обвиняемые по преступлениям, совершенным еще в 2019 году. И если некоторые случаи вызывают ужас, то другие кажутся просто абсурдными. Обзор самых громких процессов 2020 года – в материале РИА «Новый День».

Депутата судят по обвинению в убийстве на охоте

Депутат заксобрания Свердловской области от ЛДПР Александр Коркин попал под суд по обвинению в убийстве по неосторожности на охоте осенью прошлого года. Жертва – 30-летний екатеринбуржец Сергей Титов.

В лесу Титов находился в компании своего знакомого – депутата Госдумы Игоря Торощина и его коллеги по ЛДПР из свердловского заксобрания Александра Коркина. Первоначально дело должен был рассматривать Серовский районный суд, но депутат ходатайствовал о переносе процесса в Екатеринбург. Свердловский облсуд Коркину отказал. Его адвокат заявил, что будет оспаривать это решение. Очевидно, что в этом году апелляцию рассмотреть не успеют.

«Уктусскому стрелку» дали пожизненный срок

Одним из самых громких преступлений последних лет на Урале стало дело Алексея Александрова, которого в прессе прозвали «уктусским стрелком». Преступление не могли раскрыть с августа 2018 года, когда на горнолыжном комплексе на Уктусе были найдены две молодые девушки. Одна из них, Ксения Солтанова, была мертва. Вторая, Наталья Кузнецова – тяжело ранена и скончалась в больнице через несколько дней.

Подозреваемый, Алексей Александров, был задержан только в декабре 2019-го. Судебный процесс начался в 2020 году. Психиатрическая экспертиза признала Александрова вменяемым. На суде прокурор зачитал показания Александрова: убийца объяснил, почему стрелял в совершенно незнакомых ему девушек. Он рассказал, что у него с детства была психологическая травма, из-за чего в голове образовался «буфер», где накапливались воспоминания об обидах.

После судебных прений 17 сентября 2020 года он выступил с последним словом – прочитал стихи памяти убитых им девушек и попросил прощения у их родителей. Суд приговорил «уктусского стрелка» к пожизненному заключению, во время оглашения приговора убийца упал в обморок. В октябре осужденный подал апелляцию на приговор: он был недоволен, что его мотивы квалифицировали как хулиганские. Рассмотрение апелляции назначено на 13 января 2021 года в Санкт-Петербурге.

Приговор «уктусскому стрелку»

Дело «тагильского стрелка»

История «тагильского стрелка» еще не закончена. В августе 2019 года в Нижнем Тагиле был тяжело ранен из огнестрельного оружия 7-летний мальчик. Полгода ребенок пробыл в коме, но, несмотря на все усилия медиков, скончался.

В смерти ребенка обвинили местного жителя Александра Борисова, который в день трагедии развлекался стрельбой из пневматической винтовки по пустым банкам. Вместе с ним таким же образом проводили время еще один мужчина и подросток. Банки, выполнявшие роль мишеней, стояли на скамейке, а позади играли дети. В одного из них и попала пуля. Его друзья поспешили к матери пострадавшего, чтобы рассказать ей обо всем. Когда женщина прибежала на место происшествия, она застала Борисова рядом с раненым сыном.

Адвокат Борисова настаивает, что смертельный выстрел произвел не его клиент, а гулявший вместе с ним подросток. Судебный процесс продолжается. Ожидается, что приговор будет вынесен 30 декабря. Обвинение запросило для Борисова 10 лет строгого режима.

Рассказ матери погибшего ребенка

Суд над убийцами Ксении Каторгиной

Еще одно резонансное дело, судебный процесс по которому начался только в этом году, – убийство 27-летней Ксении Каторгиной. Молодая женщина пропала 10 октября 2019 года. Она продавала свой автомобиль Audi Q5 и должна была встретиться с покупателем на Уралмаше, но домой не вернулась.

Вечером 11 октября машину со следами крови нашли в Челябинске – покупатель сам обратился в полицию. Тело Каторгиной с многочисленными ножевыми ранениями было найдено 15 октября в колодце в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Незадолго до этого были задержаны трое подозреваемых в убийстве – двое мужчин и одна женщина.

Во время суда по избранию меры пресечения один из подозреваемых, Михаил Федорович признал, что у них был умысел на разбой, а не убийство. Они планировали оглушить девушку электрошокером, но один из подельников, Марат Ахметвалиев, схватился за нож, заявил Федорович. У единственной женщины в банде, Екатерины Меньщиковой, была другая задача – заманить Ксению в глухое место.

В первый же день суда, 9 декабря 2020 года, обвиняемые, воспользовавшись присутствием прессы, начали громко заявлять о нарушении своих прав и требовать заменить адвокатов. Вину свою они признали частично. Следующее судебное заседание состоится 12 января 2021 года.

Скандал в суде Сектанты «завоспитывали» ребенка до смерти

В конце ноября 2019 года в лесопарковой зоне на Юго-Западе Екатеринбурга было найдено тело девятилетнего мальчика. В убийстве ребенка обвиняют его отца и «подругу семьи» – основательницу секты. Мальчика «воспитывали», наказывая за провинности плетью. Перед смертью он был избит, а во рту найден кляп. По версии следствия, таким методам обращения с сыном отца научила глава секты «Ученики Иисуса Христа» Земфира Гайнуллина. В ноябре 2020 года судебные психиатры доказали, что Земфира Гайнуллина и два ее адепта, родители погибшего ребенка, страдают хроническим психическим расстройством. Материалы в отношении всех троих направлены в суд для отправки обвиняемых на принудительное лечение.

Арест сектантов

ДЕЛА О РЕЗОНАНСНЫХ ДТП

Дело о жутком ДТП на Малышева тянется больше года

Рано утром 4 августа 2019 года у ТРЦ «Алатырь» случилось жуткое ДТП. Автомобиль KIA Rio под управлением 23-летнего Владимира Васильева ехал по улице Малышева в сторону Московской. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с SsangYong. Затем KIA Rio влетел в автомобиль Lada, который в этот момент стоял на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара «Ладу» отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. И водитель, и пассажир «Лады» погибли на месте.

Вынести решение по этому делу суд не может до сих пор. Камнем преткновения стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но уже в октябре следователи засомневались, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты пришли к выводу, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. Рассмотрение уголовного дела по существу в суде началось только в апреле 2020 года. В августе Васильев признал вину частично: за рулем был он, но алкоголь не пил.

Показания свидетелей разошлись. Друг Васильева Глеб Березкин, бывший с ним в машине, заявил, что ночью они были на одной вечеринке, но что именно и сколько выпил Васильев, он не помнит – сам был пьян. А вот один из пострадавших в ДТП водителей заявил, что Васильев сам признался ему, что выпил, когда их привезли в больницу. В ноябре медсестра Светлана Османова, которой в день ДТП поручили взять у Васильева анализ мочи, призналась, что сама этого процесса не видела – ненадолго вышла из кабинета. Сейчас в заседании объявлен перерыв до 15 января 2021 года. Ожидается, что в этот день допросят отца подсудимого.

Допрос свидетельницы в суде

Водитель на чужом мерседесе без сбил байкера насмерть

Еще одно резонансное ДТП случилось около трех часов ночи 12 июля 2020 года. Группа байкеров из семи человек на зеленый сигнал светофора поворачивала с улицы Шварца на улицу Белинского. Внезапно им наперерез вылетел на огромной скорости (как потом стало известно – 114 км/ч) белый мерседес. Он вскользь задел один из мотоциклов, на котором ехала девушка, а потом с огромной силой снес второй байк – «Хонду». Водитель последнего, 36-летний Владислав Евсюков из мотоклуба Street Raiders, погиб. И байк, и иномарка загорелись.

За рулем автомобиля был гражданин Армении Оганнес Егикян. Автомобиль принадлежал не ему, а его подруге – екатеринбурженке Людмиле Поздняковой. Егикян, Позднякова и еще один их знакомый отдыхали ночью на карьере у гостиницы «Рамада». В какой-то момент Егикян поссорился с Поздняковой и настоял, чтобы все трое поехали домой. За руль он сел сам, так как его друзья выпили. При этом водительских прав у него не было.

На суде Егикян признал, что нарушил ПДД, но утверждал, что был трезв. Однако в приговоре, который зачитал судья, говорилось, что при проведении медосвидетельстсвования подсудимый намеренно не исполнял указания врача, хотя уверял, что они ему понятны: например, производил в трубочку не выдох, а вдох. В итоге судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Игорь Шенаурин признал Егикяна виновным в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к 7 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Друзья погибшего байкера сочли приговор слишком мягким.

Приговор водителю мерседеса

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЛА

Дело «Титановой долины»

В начале 2020 года ОЭЗ «Титановая долина» внезапно оказалась в центре скандала. В феврале в одном из кафе города был задержан ее генеральный директор Артемий Кызласов. В СУ СКР сообщили, что Кызласова подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), а бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова – в ч.4 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». 19 августа Кызласову было официально предъявлено обвинение.

На первом судебном заседании по делу «Титановой долины» 25 ноября 2020 года Артемий Кызласов и бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов частично признали вину.

По версии следствия, в мае 2019 года «Титановая долина» заключила договор подряда с коммерческой организацией, но генподрядчик привлек субподрядчика и сам фактически участия в работах не принимал. В июле прошлого года Артемий Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в сумме 10 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Позже экс-директор попросил еще 3 млн рублей. В итоге сумма взятки составила 13 млн рублей. Второй подсудимый, Михаил Шилиманов, выступил в этом деле в качестве посредника при получении взятки. В конце года заседания неоднократно переносились из-за болезни фигурантов.

Большие тайны маленького Тугулыма

Удаленный Тугулымский городской округ в этом году стал рекордсменом по числу руководителей, попавших в после зрение следователей. Сначала под следствие угодил 58-летний глава Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвиняют в том, что за три года он получил от своей подчиненной около 2 миллионов рублей за общее покровительство по службе и ежегодное продление трудового контракта. Его дело до суда еще не дошло.

Зато 1 декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Тугулыма – Сергея Уткина. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в декабре 2014 года замглавы предложил подрядчику по муниципальному контракту поделиться с ним 2% от стоимости контракта, то есть примерно 2 млн рублей. Процесс начнется 25 декабря.

А в октябре 2020 года в Тугулыме вынесли приговор двум бывшим сотрудницам администрации. Бывшие бухгалтер и директор МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» несколько лет похищали и расходовали бюджетные средства. Женщины получили реальные сроки лишения свободы – 3 года и 2 года 10 месяцев, но после обжалования приговора в областном суде остались на свободе: одна – с условным сроком, другая – с отсрочкой исполнения приговора до 14-летия ее дочери.

САМЫЕ СТРАННЫЕ ДЕЛА ГОДА

Обидчика «православного активиста» оштрафовали на 30 тысяч

Конфликт между «православным активистом» и прохожим Максимом Шибановым произошел 7 апреля 2019 года в сквере у драмтеатра, во время общественных выступлений против строительства храма.

Тогда Румянцев вел репортаж, при этом назвал противников строительства храма святой Екатерины «бесноватыми». Шибанов отреагировал, потребовал прекратить провокации. Он сказал, что ударит Румянцева, если он не остановится. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. По словам Румянцева, Шибанов ударил его в лицо, и он упал. Сам Шибанов утверждает, что лишь легонько толкнул его в плечо.

Суд завершился только 30 ноября 2020 года – мировой судья Марина Дианова признала Максима Шибанова виновным в причинении легкого вреда здоровью Максима Румянцева. Шибанова приговорили к штрафу в пользу государства в размере 35 тысяч рублей, также он должен выплатить Румянцеву 57,7 тысячи рублей на оплату услуг адвоката, компенсацию морального вреда в размере не 500 тысяч, а 30 тысяч. Шибанов подал апелляцию и будет добиваться возвращения дела в суд и полного его пересмотра.

Дело Румянцева. Приговор

Следователь на золотом «Лексусе» и аппарат для подкачки колес

Еще одна ссора, на этот раз – двух водителей на заправке, чуть не привела одного из них в колонию – судебное разбирательство длилось почти весь 2020 год. 8 сентября 2019 мужчины повздорили в очереди к автомату для подкачки колес, и это вылилась в уголовное дело для одного из них – екатеринбуржца Антона Истомина. Второй, водитель золотого «Лексуса», оказался заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР Артемом Халиловым, который обвинил оппонента в угрозе убийством. По словам истца, Истомин угрожал ему ножом.

В суде представитель прокуратуры просила для Истомина 180 часов обязательных работ, а в качестве смягчающего обстоятельства гособвинитель просила учесть поведение потерпевшего Халилова. Но на оглашении приговора судья заявила, что обвинение построено главным образом на показаниях потерпевшего, а этого недостаточно. Ни один из свидетелей резонансного конфликта на заправке ножа в руках Истомина не видел. Истомин был полностью оправдан.

Халилов остался этим недоволен. 25 ноября в Ленинский суд поступила апелляция, 21 декабря назначили заседание, но, по словам адвоката Истомина Елены Афанасьевой, его перенесли – кто-то из участников заболел.

Дело из прошлого: осужденный за убийство жены-модели фотограф опять пытается выйти на свободу

Известный в прошлом фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой вновь напомнил о себе. Отсидев в колонии 6 лет и 9 месяцев из 9 лет и 10 месяцев, Лошагин подал ходатайство о замене оставшегося срока (3 года 25 дней) – на ограничение свободы вместо колонии. 7 декабря 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил его.

Прокуратура вскоре подала в Свердловский облсуд апелляцию, в которой просит оставить осужденного Дмитрия Лошагина в колонии. По мнению прокуратуры, выпускать его несправедливо, так как это чрезмерно смягчает вынесенный ему в 2015 году приговор суда. Кроме того, в прокуратуру обратилась мать убитой, которая возражает против смягчения наказания Лошагину, а также заявляет, что ее мнением суд даже не поинтересовался.

Напомним, Лошагина признали виновным в убийстве жены-фотомодели. Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой фотограф свернул шею девушке. После этого он вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. В первый раз суд не посчитал Лошагина виновным в убийстве, но во второй раз он был осужден. За громким процессом следили многие горожане. Некоторые все еще не верят, что Лошагин действительно убил жену.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.20

На Свердловскую область идет похолодание до -38. / На «Екатеринбург Арене» 30 декабря откроется каток. / Задержан водитель, сбивший пешехода на Егоршинском подходе (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»