О массовом психозе, бессмертии и воронах-убийцах: топ-10 заявлений года от уральских випов

Заканчивается 2020 год, уникальный в истории XXI века. Основные его события так или иначе были связаны с коронавирусом. Смертность нарастает, медицина не успевает лечить и ковид, и другие болезни, экономика переживает очередной кризис – но одно осталось неизменным. Депутаты, чиновники и другие известные личности продолжают жечь глаголом. «Новый День» по давней традиции подводит итоги года, представляя их сквозь призму самых громких заявлений.

О поиске коронавирусного плато

Каким будет первый год пандемии, весной еще не знали. На первых порах распространения заразы по российским регионам делались весьма оптимистичные прогнозы. «Если прогнозы эпидемиологов подтвердятся, и после 11 мая пандемия выйдет на плато, мы сможем работать в обычном режиме с соблюдением всех мер предосторожности», – строила планы спикер заксо Людмила Бабушкина 30 апреля. Кстати, глава ФМБА Вероника Скворцова прогнозировала выход на плато к 20-м числам апреля. А в Свердловской области вице-губернатор Павел Креков заявил о пике заболеваемости 27 мая. Тогда было около 4,5 тысяч заболевших, 21 умерший. Теперь, в декабре, только за неделю умирает в два раза больше человек.

О прелестях самоизоляции в окружении корабельных сосен

В конце марта всю страну отправили на самоизоляцию в режиме нерабочих, но оплачиваемых дней. Для многих затворничество в четырех стенах было проблемой, но только не для семьи вице-губернатора Олега Чемезова. «Карантин у детей. #оставайтесь дома», – написал чиновник в инстаграме и выложил фото. В его сториз – дети занимаются у шведской стенки растяжкой, на видео запечатлено, как супруга Чемезова катается на белой лошади и как сыновья и дочери осваивают рукоход на свежем воздухе – в окружении корабельных сосен. Фраза была воспринята неоднозначно, с учетом того, что большинство уральцев самоизолировались в скромных квартирах.

О пролетающих мимо мерах поддержки

Государство придумало множество мер поддержки бизнеса в период пандемии, правда, бизнесмены почему-то не спешили ими воспользоваться. В мае президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин назвал неэффективными меры поддержки, принятые на федеральном уровне, и отметил, что это консолидированная позиция «большой четверки» бизнес-объединений (УТПП, СОСПП, «Деловая Россия», «Опора России»). А затем весьма метафорично охарактеризовал эти меры и реальное положение дел. «Я думаю... как бы сказать это помягче. У меня такой зрительный ряд: стоит шеренга предпринимателей в ожидании. И летят меры поддержки. Ведь нельзя сказать, что их нет. Мы слышим статистику, слышим, что тратятся миллиарды. А люди стоят смотрят, как мимо них куда-то пролетают эти меры поддержки, и они оглядываются – куда же, к кому же она полетела, вот эта вот долгожданная мера», – заявил Беседин.

Об экономии на лекарствах

Глава управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов дал ценный совет по ведению домашней бухгалтерии, когда жители региона пожаловались на дороговизну коронавирусных препаратов. По его мнению, человек может просто отказаться от покупки того или иного медикамента, если цена ему кажется завышенной.

«Если цены растут на те препараты, которые не подлежат госрегулированию, аптека может установить свою цену. А каждый гражданин должен для себя решить – а зачем ему покупать такой препарат? Перечень ЖВНЛП содержит все препараты, которые необходимы. Если вы посчитали, что можно купить более дорогой и, как вам кажется, более эффективный – это личное право каждого», – считает глава Свердловского УФАС.

Другой совет по экономии от Шалабодова подойдет для ситуации, когда в магазине подорожала еда – просто стоит сходить в другой магазин.

О массовом психозе

Как оказалось, уральцы хотят не только покупать еду и лекарства, но еще и знать о своем ковид-статусе. Свердловский вице-губернатор Павел Креков заявил, что слишком много людей с симптомами ОРВИ хотят получить направление на тестирование на коронавирус и на компьютерную томографию легких. Он назвал это «общим психозом».

«Мы констатируем элемент общественного нервного напряжения, психоз, тестироваться хотят все, когда надо и когда не надо. Не надо это делать, граждане. Мы вчера вынуждены были посадить пять диспетчеров на линию минздрава, потому что люди требовали им выдать результаты их анализов. Давайте как-то без общего психоза. Люди настолько напряжены, все тезисы и лозунги… кто-то брякнул, что трупы на севере штабелями складывают, кто-то про тысячи заболевших – давайте не будем доходить до таких не совсем нормальных вещей, когда нужна консультация психиатра. Наши врачи, медработники работают с максимальным напряжением, надо это учитывать и уважать их труд, не загружать их работой, ее и так много», – сказал он на брифинге.

Сам вице-губернатор к тому моменту уже поставил прививку.

О лысине и бессмертии

К слову, Креков рассказал о своем впечатлении от коронавирусной прививки. «Я часто слышу возгласы: «А кто испытывал? А как испытывали?» Вы знаете, почти год проверяли вакцину, никто даже не полысел, в том числе ваш покорный слуга», – описал он.

Зато интересный эффект прививка от коронавируса оказала на губернатора Евгения Куйвашева. «Ничего у меня не было, ни побочных эффектов, ни температуры практически не заметил. Сейчас периодически сдаю анализы. Я себя чувствую очень даже безопасно, может, даже бессмертным. Советую всем побороть этот страх и довериться нашим медикам», – сообщил глава региона на пресс-конференции. Прививку он поставил летом.

О выталкивании антимасочников из автобусов

В нелепую ситуацию попал экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Он, конечно, мастер скандальных заявлений, но на этот раз в народ ушла фраза, ему приписанная. Во время интервью порталу Е1 журналистка задала вопрос, который прислали читатели, – могут ли пассажиры выгонять из общественного транспорта людей без масок? Мэр ответил, что это делать «можно и нужно». Однако в текстовой версии интервью в отличие от видео журналисты почему-то написали иной вопрос – о том, можно ли выталкивать «безмасочников». Множество СМИ процитировали именно текстовый вариант.

Пресс-службе администрации города пришлось оправдываться: «Не нужно интерпретировать эту фразу дословно. Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию. Все в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску».

О прямых выборах мэров

В этом году заксобрание рассматривало народную инициативу о возврате прямых выборов мэров. Активисты собрали более 13 тысяч подписей. Их законопроект оказался в итоге сырым, парламентарии, в числе которых в основном единороссы, дорабатывать документ не стали и зарубили инициативу. Но, аргументируя свою позицию, некоторые из избранных народом депутатов говорили, что людям нельзя доверять выбирать. Владимир Радаев даже нашел аргумент – напомнил про «деревню, в которой главой выбрали техничку»: «И что она, бедная, должна была делать?». Бывший мэр Ивделя Петр Соколюк заявил, что его четыре раза выбирали напрямую, и один раз – через думу. «Нет никакой разницы, как избран глава», – считает он. Либерал-демократ Михаил Зубарев высказал свое мнение: сейчас в главы городов идут профессионалы, которые «доросли» до этой должности. А в прямых выборах всегда есть элемент «мастерства» пиарщиков.

О строительстве школ за счет покупателей квартир

На форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге прилетал Владимир Якушев, на тот момент глава Минстроя РФ. Сначала он поинтересовался, могут ли застройщики возводить школы и детсады за свой счет, а после предложил строить соцобъекты за счет покупателей квартир, «зашивая» расходы в цену квадратного метра. «Возможности регионального и федерального бюджета падают [...] Поэтому вот те проекты, где на сегодня складывается экономика, то есть условно стоимость социальной инфраструктуры можно заложить в стоимость квадратного метра. Как-то надо искать возможности, экономика все-таки летит, и вы, допустим, готовы и вложить это в стоимость квадратного метра, а это будет все равно продаваться», – заявил Якушев.

О мертвых белках и воронах-убийцах

В Екатеринбурге снова не задалось с реконструкцией парка – на этот раз скандал вызвали работы в Зеленой Роще. И пока шла приемка парка, чиновники и общественники успели договориться до каких-то жутких вещей. «Уже как больше недели толпы осаждают хрупкий оазис. Белки начали дохнуть. Сегодня опять нашли одну. В серой пушистой шубке. Мертвую», – заявила представитель подрядчика Мария Штань. «Я думаю, что горожане не специально убивают белок, просто никогда в Зеленой Роще не было столько народу, сколько в последние дни. И почему-то полюбили место вороны, не исключаю, что вороны забивают этих белок, их неимоверное количество. Надеюсь, к весне они успокоятся», – ответил представитель «Защиты природы» Вадим Аверьянов.

Кстати, в итоге мэрия установила в парке отпугиватели. Но официально это называется «устранение ворон». На вопрос агентства о том, зачем вообще «устранять ворон», там сообщили следующее: «Они нарушают умиротворение парка».

Бонус. Губернатор-неделька

Забавное прозвище получил глава Свердловской области Евгений Куйвашев из-за сроков продления коронавирусных ограничений. В большинстве случаев он подписывал указ с датой окончания какого-либо запрета через неделю, но фактически в очередной понедельник ограничение продлевалось. Это касалось и открытия ресторанов, и дистанта для школьников, и режима самоизоляции для людей старше 65 лет. «Прошу отнестись с пониманием, мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки», – объяснялось каждый раз. Ближе к концу года ограничения стали продлеваться больше чем на неделю, может быть, как раз из-за прозвища.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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