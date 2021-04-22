Координатор штаба Навального в Екатеринбурге остается в полиции. Судебное заседание не назначено

Координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько провел ночь в отделении полиции, где он находится до сих пор. Ему вменяют организацию несанкционированного мероприятия. Причем сразу после задержания на него составляли протокол за повторное нарушение участия в митинге, но затем полиция «передумала».

«На Алексея Гресько составили протокол за повторное нарушение законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Первоначально полицейские в протоколе указали, что Гресько лишь участвовал в акции. В связи с этим я резонно уточнил, какие требования сотрудников полиции он нарушил. После этого сотрудник ОИАЗ пошла кому-то звонить, а после этого решила переписать протокол и «сделала» его организатором. Теперь в нем сказано, что Гресько организовал акцию. В качестве доказательств в протоколе фигурирует скриншот из местного СМИ «Новый День», в котором сказано, что команда Навального (а не Гресько) анонсировала протестную акцию», – написал на своей странице в фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков. Скриншоты с сайта сделаны около полудня, это видно по распечаткам, Гресько задержали в самом начале шествия, в 19:06, после того как он рассказал в толпе об обысках, которые в этот день ранее проходили у него дома.

Суд над Алексеем Гресько должен состояться сегодня, время еще не назначено. Как организатора акции в Екатеринбурге задержали и правозащитника Сергея Зыкова, ночь он провел в отделении полиции. Также до утра задержали Ирину Норман, экс-координатора местного штаба. Пока ей вменяют ч. 8 ст. 20,2 КоАП «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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