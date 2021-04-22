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Четверг, 22 апреля 2021, 17:10 мск

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Главу штаба Навального в Екатеринбурге арестовали

Координатор местного штаба Навального Алексей Гресько арестован на 29 суток за повторное нарушение правил проведения митинга.

«На Алексея Гресько составили протокол за повторное нарушение законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Первоначально полицейские в протоколе указали, что Гресько лишь участвовал в акции. В связи с этим я резонно уточнил, какие требования сотрудников полиции он нарушил. После этого сотрудник ОИАЗ пошла кому-то звонить, а после этого решила переписать протокол и «сделала» его организатором. Теперь в нем сказано, что Гресько организовал акцию», – рассказывал ранее его адвокат Алексей Бушмаков. Гресько задержали практически сразу после начала шествия, в 19:06, после того как он рассказал в толпе об обысках, которые в этот день ранее проходили у него дома.

Ранее активистку Ирину Норман по такой же статье отправили под арест на 30 суток – несмотря на то, что у нее эпилепсия, исключающая арест как наказание. Также рассматривается дело правозащитника Сергея Зыкова, в его задержании участвовало шестеро полицейских. В главк от омбудсмена Татьяны Мерзляковой поступило обращение об организации проверки по необоснованному применению силы при задержании Зыкова.

Также в Ленинском районном суде в эти минуты судят художника Тимофея Радю – за участие в акции 23 января.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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