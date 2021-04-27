Глава штаба Навального в Екатеринбурге не смог обжаловать арест

Свердловский облсуд оставил в силе решение об аресте главы штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько. Как сообщили в пресс-службе суда, он проведет в СИЗО все 29 дней, которые ему присудили в качестве наказания за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга.

Алексея Гресько задержали 21 апреля практически в самом начале несанкционированного шествия – он объявил о направлении движения колонны и стал рассказывать об обысках, которые в тот день проводились у него дома, в этот момент к нему подошли полицейские и увели с мероприятия. Ранее в облсуде устояло в силе решение об аресте правозащитника Сергея Зыкова, ему дали 9 суток ареста.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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