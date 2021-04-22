Политологи о третьей акции в поддержку Навального: «Финальной битвы не случилось»

Уличная акция в поддержку Алексея Навального, прошедшая 21 апреля в Екатеринбурге, стала одной из самых многочисленных в стране. Местные власти насчитали пять тысяч участников несанкционированного шествия, очевидцы говорили о 7-8 тысячах. При этом мероприятие прошло мирно, столкновений митингующих с полицией не было. «ОВД-инфо» сообщило об 11 задержанных, в их числе были сотрудники местного штаба Навального. «Новый День» опросил уральских политологов о причинах многочисленности екатеринбургского протеста и его последствиях.

«Силовики сработали умно, перекрыв все подходы к точке сбора людей, которую анонсировали штаб Навального. Те, кто целенаправленно шел на митинг, растерялись, а затем смешались с толпой гуляющих горожан. Трафик на улицах был большой – потому что хорошая погода, конец рабочего дня. Понять, сколько человек пришло на протест, в этой ситуации сложно, так как публика была сегментирована. Тем не менее, акция как демонстрация состоялась и прошла относительно мирно – по сравнению с зимними протестами. Конечно, не случилось «финальной битвы», о чем говорил Леонид Волков, но до финиша еще очень далеко. Силовики проявили себя умеренно, хотя на улицах и стояли угрожающие автозаки. Но полицейским хватило разумения не быть агрессивными, задержания были выборочными. Кстати, и в целом по стране акции прошли неконфликтно, за исключением разве что Петербурга», – прокомментировал политолог Сергей Мошкин.

Политтехнолог Александр Пирогов отметил, что акция сторонников Навального родилась спонтанно. Возможно, таким образом, оппозиционеры пытались испортить впечатление от послания президента РФ Путина к Федеральному собранию, но попытка была не слишком успешной.

«Поставить жирную точку или многоточие штабу Навального не удалось. Но на это есть объективные причины. Во-первых, региональные штабы находятся в полулегальном положении после прошлых митингов, и очевидно, не могут работать в полную силу. Во-вторых, после массовых задержаний с зимних акций многие решили не испытывать судьбу и побоялись последствий. Но, тем не менее, в Екатеринбурге люди вышли на протест, хотя объективно оценить количество пришедших достаточно сложно. На мой взгляд, первые акции были гораздо более массовыми и более организованными. Сейчас это затухающий шлейф зимнего протеста. Однако протестные настроения в обществе никуда не делись, и любви к власти у людей больше не стало. Новые акции протеста, безусловно, возможны. Тем более что избирательная кампания предполагает драматургию, столкновение и конкуренцию политических сил. Но вопрос в том, смогут ли принять участие в выборах лидеры несистемной оппозиции. Возможно, протест трансформируется во что-то другое. Предпосылок к большим акциям протеста в ближайшее время я сейчас не вижу», – считает эксперт.

Сергей Мошкин добавил, что формат уличных акций остается самым эффективным для оппозиции, так как они создают резонанс в информационной повестке, а власть побаивается этого. Кроме того, в целом по стране растет число людей, недовольных нынешней политической ситуацией.

«Это видно по рейтингам президента и «Единой России», потихоньку они падают. Раздача вертолетных плюшек (социальные выплаты, которые анонсировал Владимир Путин в послании Федеральному собранию, – прим. ред.) не помогает, недоверие населения к власти растет. Но это не всегда выливается в активный уличный протест. Чтобы выйти на улицу, все-таки нужна гражданская смелость», – говорит собеседник агентства.

Александр Пирогов заметил, что подготовка властей (всевозможные перекрытия в центре города и стягивание сил полиции), возможно, и привела к тому, что вчерашнее шествие в Екатеринбурге прошло мирно и без откровенных провокаций.

«Но нет никакой гарантии, что в дальнейшем по различным фотографиям и видео не будут возбуждаться административные дела. Как было, например, с Евгением Ройзманом. И участники акции спустя какое-то время могут узнать, что к ним есть претензии у полиции. Такую возможность я не исключаю», – подчеркнул Пирогов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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