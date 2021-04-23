Суд отклонил жалобу на арест активистки штаба Навального Ирины Норман

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил в силе решение об административном аресте активистки штаба Навального Ирины Норман. Девушка страдает эпилепсией, с этим заболеванием ей нельзя отбывать наказание. Однако суд отклонил заявление адвоката об ее освобождении.

«По мнению суда, «эпилепсия неуточненная» – это не диагноз с кодом G.40.9 из МКБ 10, а неточно диагностированное заболевание», – пояснила адвокат Ирины Юлия Федотова.

Ранее суд признал Ирину Норман виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение организатором правил проведения публичного мероприятия». Речь идет об акции протеста 21 апреля. Активистка получила 30 суток административного ареста.

В феврале Норман также отбывала административный арест за январскую акцию протеста в поддержку Навального. Адвокат Алексей Аванесян добивался пересмотра решения, однако вопрос о незамедлительном освобождении из-под ареста активистки суд постановил пересмотреть спустя полтора часа после того, как Норман вышла из спецприемника.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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