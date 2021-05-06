На празднование Дня Победы Екатеринбург потратит 20 миллионов

Празднование Дня Победы в этом году обойдется Екатеринбургу в 20,6 миллиона рублей. В эту смету входит только «городская» часть мероприятий – за танки и авиацию платят в ЦВО, а Леонида Агутина и Елену Ваенгу в Исторический сквер позвали спонсоры.

За счет городского бюджета в Екатеринбурге будут выступать Найк Борзов и Серьга – последний, напомним, заменил группу «Ногу свело!", лидер музыкантов Макс Покровский публично поддерживает оппозицию, поэтому контракт с ним был расторгнут. Выступление артистов обойдется в 2,5 миллиона.

Самая дорогая часть празднования – фейерверки. Уже становится традицией их запуск в трех точках города: на «Динамо», Уралмаше и в Академическом. В сумме на них потратят 4,5 миллиона рублей, и это в два раза меньше, чем год назад. Цифры удивляют: например, на Уралмаше будут стрелять 10 минут, а стоимость пиротехники – около полумиллиона рублей.

Более чем в три миллиона оценили организацию и проведение спектакля-экспозиции «Счастье-жить!». По сути это будет инсталляция, под которую на Октябрьской площади установят три павильона: в первый павильон с названием «Счастье любить» поставят фигуры мужчины и женщины, во втором – «Счастье творить» – будет работать экран с «Ожившей картиной», в третьем – «Счастье мечтать» – также будет интерактивная инсталляция. На улице установят площадку «Счастье жить» с видеоконтентом.

Все остальные мероприятия этого дня оказались куда дешевле. Концерт «Мы внуки твои, Победа!» организуют за полмиллиона, чуть более четверти миллиона потратят на серию лекций «Свердловск времен Великой Отечественной войны», концерт «Споемте, друзья» стоит 150 тысяч.

Также в 1,6 миллиона рублей обошелся монтаж медиаэкрана у мэрии, еще несколько миллионов уйдет на установку светодиодных экранов, трибун, звуковой и видеоаппаратуры.

Добавим, городской бюджет потратит на праздник меньше, чем в прошлом году, – в разгар пандемии, когда практически все отменялось, День Победы обошелся городу в 23 миллиона. Но это дороже, чем в 2019 году, – тогда праздновали на 19 миллионов. И третий год подряд в Екатеринбурге отказываются от конкуренции возможных исполнителей работ: вместо торгов, где бы могли поучаствовать желающие, все работы по подготовке дробятся на десятки мелких лотов и проводятся через ЦК «Урал» как закупка у единственного поставщика.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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