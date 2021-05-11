Евгения Ройзмана вызывают в полицию из-за «организации митинга» в поддержку Навального

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит новый суд из-за оппозиционных митингов. Его вызвали в полицию для составления протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Организация несанкционированного мероприятия».

«Мы пока не знаем точно, о какой акции идет речь, но, скорее всего, о последней, 21 апреля, потому что по двум предыдущим уже были суды. «Организация» чаще всего означает, что он что-то постил в соцсетях об акциях», – прокомментировала юрист Ройзмана Юлия Федотова. По ее же словам, скорее всего, суд состоится завтра. Политик на звонки «Нового Дня» не ответил.

Добавим, по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ наказание возможно вплоть до ареста. До этого Ройзмана признавали виновным в нарушении участия в акциях, ч. 5 ст. 20.2, он получил два штрафа по 20 тысяч рублей.

На апрельской акции протеста власти насчитали 5 тысяч участников. Среди задержанных был сотрудник «ОВД-Инфо» Сергей Зыков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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