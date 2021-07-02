Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схиигумена Сергия

Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» Сергия (Николая Романова).

В документе бывшего отца Сергия обвиняют в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийству прихожан и монахинь. Как пишет «Коммерсант», материалы дела направлены в Верховный суд России для изменения территориальной подсудности. Как предполагают адвокаты, гособвинение хочет, чтобы Романова судили не поблизости от монастыря, в Верхней Пышме, а в Москве. Защита, напротив, собирается настаивать на процессе в Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря прошлого года. В конце февраля ему продлили арест до 28 мая, а потом – до конца августа.

Добавим, что его адепты довольно долго удерживали монастырь. Только утром 14 апреля территория Среднеуральского монастыря была освобождена от насельников службой судебных приставов.

Москва, Среднеуральск, Евгения Вирачева

Москва, Среднеуральск. Другие новости 02.07.21

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