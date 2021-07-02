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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схиигумена Сергия

Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» Сергия (Николая Романова).

В документе бывшего отца Сергия обвиняют в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийству прихожан и монахинь. Как пишет «Коммерсант», материалы дела направлены в Верховный суд России для изменения территориальной подсудности. Как предполагают адвокаты, гособвинение хочет, чтобы Романова судили не поблизости от монастыря, в Верхней Пышме, а в Москве. Защита, напротив, собирается настаивать на процессе в Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря прошлого года. В конце февраля ему продлили арест до 28 мая, а потом – до конца августа.

Добавим, что его адепты довольно долго удерживали монастырь. Только утром 14 апреля территория Среднеуральского монастыря была освобождена от насельников службой судебных приставов.

Москва, Среднеуральск, Евгения Вирачева

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