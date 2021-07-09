Бывшего схиигумена Сергия будут судить в Москве

Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Николая Романова (бывшего схиигумена Сергия).

Судебный процесс над скандальным бывшим монахом состоится не в Свердловской области, где он проживал последние годы и, по версии следствия, совершил вменяемые ему преступления, а в Москве. Как передает РИА «Новости», дело рассмотрит Измайловский районный суд столицы.

Напомним, неделю назад заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении Николая Романова. Бывшего схиигумена обвиняют в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийству прихожан и монахинь. Гособвинение подало ходатайство в Верховный суд, чтобы Романова судили не поблизости от монастыря, в Верхней Пышме, а в Москве. Защита, напротив, собиралась настаивать на процессе в Свердловской области. Как уже писал «Новый День», отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря прошлого года. В конце февраля ему продлили арест до 28 мая, а потом – до конца августа.

Москва, Среднеуральск, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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