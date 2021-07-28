На сторонника Навального завели уголовное дело по той же статье

Сторонник Алексея Навального и давний друг Леонида Волкова, бывший екатеринбургский политолог Федор Крашенинников стал фигурантом уголовного дела. Оно возбуждено по статье 128.1 УК РФ, за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело ведет Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области.

Сам Крашенинников написал в соцсетях, что речь идет о посте в его телеграм-канале от 5 февраля 2021 года. Тогда, напомним, как раз шел суд над самим Навальным – по такому же обвинению в клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко. В своем посте Крашенинников неуважительно отозвался о суде, а также оскорбительно высказался о ветеране.

Напомним, 23 июля прошлого года Федор Крашенинников был задержан полицией. Вечером того же дня Октябрьский районный суд признал его виновным в неуважении к власти и приговорил к административному аресту на семь суток. Это был уже второй раз, когда блогера судили за отзывы о российских судьях в телеграм-канале. В первый раз Федора оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Недавно Крашенинников сообщил в соцсетях, что вскоре после отбытия ареста, в августе 2020 года, он уехал в Литву и возвращаться в Россию не собирается, в том числе и в связи с действиями правоохранительных органов.

Как уже писал «Новый День», 20 февраля 2021 года Бабушкинский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей и лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с учетом дела «Ив Роше».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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