Экс-схиигумена Сергия начнут судить через несколько дней

Измайловский районный суд Москвы назвал дату начала уголовного процесса над бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).

На сайте суда сообщается, что первое заседание состоится 19 августа в 11:30 по московскому времени. Николая Романова обвиняют по п.п. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства), ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Судья – Андрей Седышев.

Как уже сообщал «Новый День», на днях защита опального бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря отказалась от борьбы за то, чтобы судебный процесс над ним проходил в Свердловской области, а не в Москве. Адвокаты заявили, что, во-первых, Николай Романов в московском СИЗО проходит медицинское обследование, а во-вторых, «изнурительный процесс этапирования может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья пожилого человека».

Отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, а потом – до конца августа.

Москва, Среднеуральск, Евгения Вирачева

Москва, Среднеуральск. Другие новости 13.08.21

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