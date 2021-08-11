Защита экс-схиигумена Сергия согласилась на проведение процесса в Москве

Защита опального бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (в миру – Николая Романова) отказалась от борьбы за то, чтобы судебный процесс над ним проходил в Свердловской области, а не в Москве.

Об этом сообщает телеграм-канал «Защита отца Сергия». В нем говорится, что, во-первых, Николай Романов в московском СИЗО проходит медицинское обследование, а во-вторых, «изнурительный процесс этапирования может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья пожилого человека». «Путь из Москвы на Урал в спецвагоне по железной дороге может занять от двух недель до месяца. Во время перевозки у этапируемых нет доступа к лекарствам, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями», – отмечают адвокаты. Учитывая отказ от апелляционной жалобы, дело Романова будет рассматривать Измайловский районный суд Москвы.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июля Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Николая Романова. Судебный процесс над скандальным бывшим монахом состоится не в Свердловской области, где он проживал последние годы и, по версии следствия, совершил вменяемые ему преступления, а в Москве. Сначала защита заявила, что будет оспаривать это решение.

Ранее заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении Николая Романова. Бывшего схиигумена обвиняют в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийству прихожан и монахинь. Как уже писал «Новый День», отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря прошлого года. В конце февраля ему продлили арест до 28 мая, а потом – до конца августа.

Москва, Среднеуральск, Елена Владимирова

Москва, Среднеуральск. Другие новости 11.08.21

В Свердловской области болеют коронавирусом не более 1% привитых жителей. / Харитонов: Свердловская область отстает по темпам вакцинации из-за перебоев с поставками. / В третью волну коронавирусом стало заражаться больше беременных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»