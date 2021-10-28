Силовики провели обыски в домах свидетелей по делу экс-схиигумена Сергия

Правоохранительные органы устроили обыски в квартирах свидетелей по делу экс-схиигумена Сергия, он же Николай Романов. Как сообщает Telegram-канал «Защита Отца Сергия», изъяты компьютеры, сотовые телефоны и другая цифровая техника.

«26 и 27 октября 2021 года в рамках следственных мероприятий возбужденного в отношении Могучева В.В., Романова Н.В. и неустановленной группы лиц уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ были одновременно проведены многочисленные обыски в жилищах свидетелей с изъятием компьютеров, съёмных носителей информации и сотовых телефонов», – говорится в сообщении Telegram-канале.

Как писал «Новый День», экс-схиигумен был духовником Среднеуральского женского монастыря. Весной 2020 года он записывал проповеди, в которых отрицал Covid-19, призывал отказываться от вакцинации. В некоторых видео следствие усмотрело признаки возбуждения ненависти к представителям других религий.

Отлученного от церкви его арестовали 29 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года

Николая Романова судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

На прошлой неделе об схиигумене высказался Патриарх Кирилл.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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