Павел Дацюк рассказал в суде, на что давал деньги схиигумену Сергию

Хоккеист Павел Дацюк дал показания в суде по уголовному делу бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова). Дацюк признал, что много лет помогал монастырю, в том числе материально.

Хоккеист рассказал, что познакомился со схиигуменом в 2007 году. С тех пор Павел Дацюк стал благотворителем Среднеуральского женского монастыря: он помогал в строительстве монастырского скита и больничного крыла. «Павел Валерьевич сказал, что в то время работал за границей и, приезжая раз в 9 месяцев, видел, как храмов и зданий становилось все больше и больше, – сообщает телеграм-канал «Защита Отца Сергия». – Это вызывало доверие к строителю и духовнику обители отцу Сергию Романову, и Павлу Валерьевичу всегда хотелось приезжать в монастырь – он чувствовал там тепло и уют».

Павел Дацюк рассказал, что его мать умерла от рака, поэтому он был готов помочь в строительстве хосписа. Во время судебного заседания бывший схиигумен уточнил размеры уже построенного Павлом Дацюком на территории монастыря онкологического центра – это двухэтажное здание 108 метров в длину, рассчитанное на 100 человек.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в суде выяснилось, что епархия помогла монастырю только один раз – с проведением газопровода, но в остальном монастырь всегда сам себя обеспечивал, а здания там строились силами частных лиц. Сам подсудимый Николай Романов заявил, что на территории Среднеуральского женского монастыря находится 50 строений, внешняя стоимость которых – 1,5 млрд руб., а с учетом внутренней отделки и утвари – 3,5 млрд.

Напомним, экс-схиигумена судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

У Павла Дацюка тоже появились проблемы. Его предложили лишить звания «Почетный гражданин» муниципального уровня. Такое заявление сделал депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. Причина – снос старинного здания на улице Малышева в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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