Суд против QR, депутатские зарплаты и губернаторская мудрость. Итоги недели от «Нового Дня»

На этой неделе в Екатеринбурге началось сразу два знаковых процесса. Первый – слушание бюджета Свердловской области на следующий год. Второй – рассмотрение иска против губернатора и QR-кодов. Об этих и других, не менее интересных событиях, которыми запомнится уходящая неделя, в традиционном обзоре «Нового Дня».

Суд против QR

После субботнего митинга против QR-кодов екатеринбуржцы, недовольные положением дел, перешли к активным действиям. На неделе в торговых центрах были замечены бородатые мужчины, представлявшиеся «Народным контролем» и требовавшие пропустить их внутрь без проверки.

На этой же неделе иск против губернатора Евгения Куйвашева и его указа №100 о проверке QR-кодов подал местный юрист Иван Волков. В резиденции объяснили, что цели дискриминации проверка кодов не несет. Но Волков все равно пошел в суд, где к нему присоединились недовольные QR-режимом люди, около сотни человек. Правда, с самого начала в облсуде начался балаган – Волков потребовал, чтобы все находились в одном помещении, а потом заявил отвод судьи. Суд отклонил иск.

Редакция «Нового Дня» опросила екатеринбуржцев об их отношении к QR-кодам, а вы можете высказаться, проголосовав на сайте.

Губернаторская мудрость

На этой неделе известная телеведущая Ксения Собчак порадовалась за жителей Свердловской области, которым повезло с губернатором: «Мудрый чиновник, повезло уральцам».

Комплимента Евгений Куйвашев удостоился за выступление в заксобрании – губернатор объяснил депутатам необходимость вакцинации: «Надо понять: на земле главные – не люди, а главные – вирусы, и нам нужно подстраиваться под их жизнь, понимаете? Вся история нашей планеты говорит о том, что без науки, без вакцины, человечеству сложно выживать».

Зарплата депутата и обычного человека

Кстати, о депутатах. На этой неделе стало известно, что народных избранников, желающих получать зарплату за свой нелегкий труд, стало больше – не 30, а уже 33. В следующем году бюджет области потратит на это 136 млн рублей и еще около 7 млн – персонально спикеру ЗССО Людмиле Бабушкиной.

В среднем депутаты заработают за год по 4 млн рублей (примерно по 333 тысячи в месяц). Это несколько больше, чем среднестатистический свердловчанин, ведь, по информации губернатора Евгения Куйвашева, среднемесячная зарплата в регионе опять выросла – до 46,6 тысячи рублей, что на 9,4% выше, чем в прошлом году.

Вредные дети и полезные политики

На этой неделе дискуссию о воспитании запустил депутат городской думы Екатеринбурга Сергей Воронин. Кстати, герой России. Оказалось, что подростки не уважают старших. «О каком нравственном и патриотическом воспитании можно говорить, если у работающих в этой сфере взрослых нет авторитета для подростков. Сейчас нравственные ориентиры для детей – звезды «Тик-тока», тот же Даня Милохин. Может, нам нужны воспитательные проекты, чтобы научить детей уважительному отношению к взрослым?» – предложил депутат.

Вероятно, воспитательные проекты и помогут взрослым заработать авторитет у детей, но нелишним будет отметить, что на этой неделе в Екатеринбурге арестовали главу местного отделения Юнармии, главного десантника города и участника боевых действий Евгения Тетерина. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки в налоговую.

Иноагенты следят за чиновниками

Тем временем за чиновниками следят иноагенты – и чиновники вроде бы даже не против. Руководитель «Трансперенси Интернешнл – Россия» в Екатеринбурге (признана иностранным агентом) Екатерина Петрова рассказала в интервью «Новому Дню» о «Соглашении о гражданском участии», согласно которому общественники будут следить за выполнением госконтрактов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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