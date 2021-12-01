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Среда, 1 декабря 2021, 17:11 мск

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Бывшего схиигумена Сергия могут отправить в подмосковную колонию

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), которого вчера приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, может попасть в одно из исправительных учреждений Московской области.

Как пояснил «Новому Дню» адвокат Сергей Колосовский, согласно ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденного обычно направляют в колонию либо в том субъекте РФ, где он проживал до суда (в случае Николая Романова – в Свердловской области), либо в том регионе, где он был осужден (то есть в Московской области). Но в той же статье УИК есть пункт, согласно которому по письменному заявлению осужденного его могут перевести в колонию в регионе, где постоянно проживают его ближайшие родственники.

Как уже сообщал «Новый День», до своего задержания бывший схиигумен проживал в Среднеуральском монастыре «Спорительница хлебов». Практически сразу после задержания его перевезли в Москву. 30 декабря 2020 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил его под стражу. Тогда в ГСУ СКР сообщили, что Романову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК РФ «Склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство».

В июле 2021 года Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Николая Романова. Судебный процесс над скандальным бывшим монахом состоялся не в Свердловской области, где он проживал последние годы и, по версии следствия, совершил вменяемые ему преступления, а в Москве. Дело рассмотрел Измайловский районный суд столицы.

Напомним, до того, как стать монахом, Николай Романов отбывал срок в колонии под Нижним Тагилом, за убийство. О его близких родственниках, в отличие от духовных чад, информации нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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