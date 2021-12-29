Павлик Морозов, разбитая бутылка водки и котики на зоне: что особенно заинтересовало читателей «Нового Дня» в 2021 году

«Новый День» подводит итоги уходящего года. Редакция решила представить вам самые популярные и интересные тексты, которые вышли в екатеринбургской ленте агентства в 2021-м. Представляем топ-13 по версии посетителей сайта «Нового Дня».

В январе читателей взбудоражил текст Людмилы Прокофьевой об Игоре Новоселове, авторе фразы «Ты кому сигналишь, дядя?». Тогда мы писали, что он снова пойдет под суд за хулиганку и угрозы. О судьбе хулигана прочитали 45 тысяч человек.

В феврале уральцы с интересом читали рассказ, записанный нашим корреспондентом Валентиной Ярославцевой, о трагедии легендарного советского пионера Павлика Морозова. «Он не был ни героем, ни предателем», – так про него сказала директор музея Павлика Морозова в его родной Герасимовке Нина Купрацевич. Текст прочли 225 тысяч человек.

В марте Ольга Тарасова написала текст о детях со СМА, которые получили инъекцию самого дорогого лекарства в мире – «Золгенсма». Оно стоит больше 150 млн рублей. Мы рассказали, как живут дети после курса терапии. Текст прочли больше 145 тысяч человек.

Еще в марте уральцы смотрели репортаж Светланы Загородневой об обитателях колонии строгого режима, которым разрешено ходить там, где вздумается. 97 тысяч просмотров набрал материал о котах на зоне.

В апреле нашим читателям больше всего пришлись по душе откровения военврача Константина Жданова о том, как медики Минобороны РФ борются с коронавирусом. Рассказ Екатерины Норсеевой о том, почему их рекомендации отличаются от разработанных Минздравом РФ, прочли 120 тысяч человек.

В мае о курьезной ситуации написала Светлана Загороднева – депутат Госдумы Андрей Альшевских, известный своими запретительными законопроектами, получил финансирование из-за рубежа на политические цели. О том, кто попытался подставить парламентария, прочли 35 тысяч человек.

В июне наибольший интерес вызвал текст-разъяснение Марии Зыковой – материал о том, кто заплатит за разбитую в магазине бутылку водки, набрал 175 тысяч просмотров.

В июле, когда началась более-менее массовая вакцинация свердловчан от коронавируса, самыми популярными стали материалы, связанные с прививочной кампанией. Например, 17 тысяч просмотров набрало флеш-интервью Марии Зыковой с советником президента России по правам человека Валерием Фадеевым. Он, помимо прочего, заявил, что в нежелании людей ставить укол виноваты власти.

В августе самыми читаемыми на екатеринбургской вкладке стали материалы о тяготах и лишениях уральских туристов в Турции, где бушевали лесные пожары. Например, текст Ольги Тарасовой о том, как путешественникам можно перебраться из Сиде в Кемер с помощью туроператоров, прочли 16 тысяч человек.

В начале бархатного сезона, в сентябре, две главные темы июля и августа объединились в одну – наших читателей больше всего интересовало, куда можно выбраться на отдых, привившись «Спутником». Текст Екатерины Норсеевой о том, где котируется «V», а где можно пройти границу и с «Лайтом», изучили 19 тысяч читателей.

В октябре в Свердловской области начались ограничения для непривитых и непереболевших коронавирусом, и многих людей это побудило поставить вакцину. Репортаж Ольги Тарасовой и Семена Саливанчука о вакханалии в пункте вакцинации посмотрели 19 тысяч человек.

В ноябре в Екатеринбурге заморозки сменяли потепления, а снегопады – оттепели. Это спровоцировало серьезный гололед. 30 тысяч человек прочли материал Марии Зыковой о том, как не переломать ноги на улице и не попасть в ДТП.

В декабре, когда приближается Новый год и людям хочется верить в сказку, произошло обыкновенное чудо – врач скорой помощи спас пациентку, запустив ее остановившееся сердце. Правда, при этом ему пришлось рискнуть своей жизнью. Дефибриллятор он включал в бассейне, откуда достали пострадавшую. Историю, которую записала Елена Сычева, прочли 27 тысяч человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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