Полпред Якушев рассказал, каким должен быть свердловский губернатор

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал, каким, по его мнению, должен быть губернатор Свердловской области.

«У уральцев всегда очень завышенные требования к тем, кто должен возглавлять их регион, – сказал Якушев в эфире радио «КП-Екатеринбург». – Нужно отметить, что в Свердловской области всегда были губернаторы, отвечающие достаточно высокой планке. Человек должен быть профессионален, должен хорошо знать на сегодняшний день регион. Ну и, конечно же, это достаточно серьезная публичная фигура, которая должна пользоваться доверием». Якушев подчеркнул, что это должен быть человек, умеющий объединять людей, «доносить некие мысли, особенно в таких сложных ситуациях, как коронавирус». «Он должен обращаться к своим избирателям, получать у них поддержку, а люди должны ему верить не потому, что он красивый или красиво говорит, а потому что они проверили его в деле», – считает полпред.

У свердловчан действительно достаточно высокие требования к губернаторам. Например, опрос студентов, проведенный в 2017 году, показал, что 46% молодых людей считают, что у губернатора должно быть как минимум одно высшее образование, 73% – что у него должен быть опыт депутатской работы, 50,8% – опыт службы в органах госбезопасности, 31,7% – опыт руководства крупным промышленным предприятием.

Сами свердловские политики иногда описывают идеальных руководителей по-другому. Например, можно вспомнить курьез с бывшим министром внешнеэкономических связей Свердловской области Юрием Осинцевым. Выдвинувшись в 2003 году на выборы главы Екатеринбурга, он заявил, что «идеальный мэр чисто выбрит и слегка пахнет виски». Выборы он проиграл.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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