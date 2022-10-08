Трудности мобилизации, уральские бронежилеты и молчаливые сирены. Итоги недели РИА «Новый День»

Вторая после объявления частичной мобилизации в России неделя была наполнена сообщениями о трудностях, связанных с призывом новобранцев – от сложностей с самостоятельным экипированием до ошибочно призванных людей. Вся повестка была так или иначе связана с продолжающейся спецоперацией. «Новый День» отметил ключевые события уходящей недели.

Трудности мобилизации

Практически сразу после объявления частичной мобилизации россияне стали сметать с полок военторгов и магазинов для страйкболистов всю экипировку, так что вскоре товары стали дефицитными. Закупаются не только те, кто получил повестки, но и те, кто в перспективе может быть мобилизован, а также люди, которые собирают помощь для новобранцев. Тёплые носки, термобелье, специальные тактические перчатки, обувь по сезону – все это собирают в пунктах гумпомощи, а потом отправят, куда следует. К сборам подключились депутаты – гордумские аккумулируют у себя вещи для новобранцев, чтобы переправить после большими партиями, а их коллеги из Госдумы работают в одном из крупнейших российских центров сбора мобилизованных, в Елани. Так, депутат ГД Максим Иванов на этой неделе показал быт новобранцев, которые живут в палатках и топят их буржуйками.

Интересно, что уже несколько раз официальные спикеры Министерства обороны и Вооружённых сил России говорили, что от мобилизованных никто не требует собираться, словно они ополченцы. «Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно», – сообщил портал Объясняем.рф.

Более того, в ответ на призыв некоторых региональных властей отменить празднование Нового года, закупку фейерверков и праздничной иллюминации, чтобы сэкономленные деньги отправить на нужды армии, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин заявил, что у МО есть «все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме». Что возмутило упомянутого выше Иванова. «У меня сразу возник вопрос: зачем же мы с ФОРЭСом возили в Елань дрова и тепловые пушки, если они уже в армии как бы есть? Как бы. Каждый день предприятия и частные лица помогают мобилизованным, ополченцам, СВО. И на этом фоне заявлять: «Спасибо, у нас всё есть» – это всё равно что подносить врагу патроны», – выступил он.

Но не довольствием и резервами одними ограничились проблемы частичной мобилизации. Призванные пожаловались, что никакой специальной подготовки с ними не ведётся, а тем временем профессионалы, которые могли бы пригодиться в частях на линии фронта, занимаются совсем не тем. Об этом «Новому Дню» рассказали мобилизованные, которые пока разместились в Екатеринбурге.

Ответ пришёл быстро – «Все там будем».

Мобилизованные о подготовке

Гибель новобранцев

На этой неделе также стало известно о гибели троих новобранцев в Еланском гарнизоне. Причём один мобилизованный, по предварительным данным, покончил с собой, у другого случился сердечный приступ, а третий умер уже по пути домой, по одной версии, от заболевания печени, по другой – из-за травм, полученных в драке. После этого Главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков посетил окружной учебный центр в Елани, обстановку он счёл удовлетворительной.

После вопросов со стороны СМИ подключился институт уполномоченного по правам человека. «Уполномоченный по правам человека не вмешивается в следствие и судебный процесс. Информацию об этом я получаю из ваших сообщений», – сказала уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, уточнив, что она внимательно изучает источники, чтобы понять, есть ли в ситуации основания для обращения в военную прокуратуру, и сейчас они есть.

Неслучившаяся проверка

В конце прошлой недели екатеринбуржцев стали предупреждать о грядущей проверке систем оповещения о ЧС. Проще говоря, о том, что в среду, 5 октября, в городе завоют тревожные сирены. Однако, как и писал «Новый День», проверку отменили – чтобы не волновать людей, и без того взволнованных.

Тем, кто все же хочет быть максимально осведомлён о том, как спастись в случае воздушной тревоги или иной угрозы, рекомендуем пройти наш тест и прочитать интервью с временно исполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области майором Евгением Галиевым.

Урал – фронту

На этой неделе наши корреспонденты побывали на производстве уральских бронежилетов, которые направят мобилизованным. Из чего их шьют, смотрите в нашем видео.

Производство бронежилетов

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»