Свердловский избирком утвердил финансовые итоги выборов-2022

Избирательная комиссия Свердловской области официально завершила губернаторскую кампанию 2022 года. Сегодня члены ИКСО подвели окончательные финансовые итоги выборов, которые состоялись 11 сентября. Общие расходы на организацию кампании составили 401 млн 409 тыс. 800 рублей, что составило 99,99% выделенных средств. Неиспользованный остаток – 24,4 тысячи рублей – образовался за счет снижения начислений страховых взносов сотрудникам избиркома.

Львиная доля всех расходов на выборы (82%) ушла на дополнительную оплату труда работников всех избирательных комиссий Свердловской области – 329,5 миллиона рублей. Согласно отчету избиркома, печать бюллетеней обошлась в 3,7 миллиона рублей; канцелярия – в 3,7 миллиона рублей; пломбы, картриджи, удлинители и упаковка – в 471 тысячу рублей; уборка избирательных участков – в 3,9 миллиона рублей; транспортные расходы – в 16,4 миллиона рублей. На оплату труда привлеченных специалистов, обслуживание КОИБ, дезинфекцию помещений для голосования и прочие расходы ушло 25,5 миллионав рублей.

Как отметила председатель областного избиркома Елена Клименко, затраты на организацию губернаторской кампании 2022 года остались практически в тех же объемах, что и на предыдущих выборах главы региона в 2017 году. Если разделить актуальную финансовую смету на общее число избирателей в Свердловской области (3,3 миллиона человек), то получится, что на каждого жителя, имеющего право голоса, областной избирком потратил чуть более 120 рублей.

Впрочем, с учетом худшей явки в истории губернаторских выборов (11 сентября на участки пришли 940,5 тысячи свердловчан) фактические затраты избиркома на каждого проголосовавшего избирателя составили более 400 рублей.

Утвержденный избиркомом финансовый отчет по выборам-2022 прошел проверку и будет представлен правительству Свердловской области и региональному парламенту.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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