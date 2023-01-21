Крещенские купания, последствия санкций и опасная шаурма: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Главным событием уходящей недели стали крещенские купания, завершающие череду январских праздников. Деловая активность постепенно восстанавливается: эксперты обсуждают последствия нефтяного эмбарго, а в полиции Екатеринбурга приступил к работе новый начальник. Об этом и не только – в обзоре РИА «Новый День».

Событие недели: Крещенские купания

В этом году уральским верующим повезло с погодой на Крещение – морозы отступили. Традиционно врачи напомнили, как правильно заходить в воду и что делать после, а также кому холодная купель противопоказана. Представитель Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин напомнил, чего не стоит делать с крещенской водой.

В крещенских купаниях в Свердловской области в ночь с 18 на 19 декабря приняли участие около 12 тысяч человек. В Екатеринбурге в прорубь окунулись более 3 тысяч горожан. Для верующих в регионе сделали более 80 купелей, которые были освящены церковью, одобрены спасателями и Роспотребнадзором. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретил праздник в Верхотурье, где окунулся в прорубь.

Заявление недели: цены и налоги вырастут, доходы упадут

Директор института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова прокомментировала введение нефтяного эмбарго для России: «Вероятен вариант увеличения налоговой нагрузки, прежде всего на крупные предприятия, малый и средний бизнес. В конечном итоге это приведет к росту цен на товары. На мой взгляд, сейчас мы видим рецессию в экономике, это состояние может продлиться до пяти лет. Эффект от санкций точно не будет краткосрочным», – заявила она.

ЧП недели: больше 10 человек отравились шаурмой в закусочной «У Аро»

На этой неделе в Екатеринбурге произошло массовое отравление шаурмой в закусочной «У Аро». В шаурме и хот-догах обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Сначала заболели 12 человек, на следующий день количество пострадавших увеличилось до 15 человек. Суд приостановил работу закусочной «У Аро» на 90 суток. Там нашли многочисленные нарушения санитарных норм, а у трех сотрудников выявлен возбудитель норовируса.

Назначение недели: новый начальник УМВД Екатеринбурга

На этой неделе начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков представил личному составу Екатеринбургского гарнизона нового руководителя УМВД города – подполковника Максима Метелицу. Ему 35 лет, ранее он занимал аналогичную должность в Новоуральске.

Видео недели: журналисты тестирует купель

Перед ночью крещенских купаний журналисты «Нового Дня» побывали в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Чусовское озеро под Екатеринбургом. Подробности – в нашем видео.

Журналисты окунулись в купели

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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