Рост зарплат чиновников и дефицит рабочих рук: итоги недели РИА «Новый День»

На этой неделе состоялся «тихий» визит Дмитрия Медведева в Свердловскую область, чиновники Екатеринбурга захотели поднять себе зарплаты, а заодно в мэрии анонсировали очередное повышение стоимости проезда в общественном транспорте. О самых важных и интересных событиях – в обзоре «Нового Дня».

Главе Екатеринбурга и чиновникам хотят увеличить зарплату

Администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу проект о повышении жалованья мэра Алексея Орлова и рядовых чиновников. Если депутаты одобрят поправки, то с 1 июля зарплата градоначальника вырастет сразу на 13%, кроме того, увеличится размер надбавок к должностным окладам сотрудников.

«Зарплаты в муниципальном управлении стали резко отставать от зарплат в коммерческом секторе и производстве. Это вымывает кадровые ресурсы и снижает качество управления городом в целом. Ну и если говорить про главу города – человека, который работает практически без отпусков и выходных, чуть ли не круглые сутки, а зарплату имеет в несколько раз ниже, чем его коллеги в коммерческом секторе, то тут и говорить не о чем», – вступился за шефа начальник департамента экономики Алексей Прядеин.

В Екатеринбурге в 2024 году снова вырастет цена на проезд в общественном транспорте

«Повышение стоимости проезда неизбежно», – констатировал тот же Алексей Прядеин на встрече с журналистами в пятницу, 3 марта. По его словам, нужно учитывать инфляцию, которая влияет на затраты перевозчиков. Поэтому в следующем году цена поездки может вырасти еще на 1 рубль. Сейчас проезд в Екатеринбурге стоит 33 рубля.

На Урале возник дефицит кадров рабочих специальностей

За год спрос на токарей и фрезеровщиков в Свердловской области вырос на 73%. Аналитики связывают это с наращиванием производства в тяжелом машиностроении, автомобилестроении и металлургии. На рынок труда также сильно повлиял массовый отток населения в 2022 году. Так, в Екатеринбурге впервые за 30 лет зарегистрирована миграционная убыль. Из-за этого в городской экономике образовался дефицит кадров в рабочих специальностях и в IT-сфере.

Визит Медведева на БАЭС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг, 2 марта, посетил Белоярскую атомную электростанцию в Свердловской области. Там он провел совещание по кибербезопасности и технологической независимости критической инфраструктуры. Медведева встречал уральский полпред Владимир Якушев. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принимал участие в совещании по видеосвязи из-за положительного теста на ковид.

В Реже мужчина мучил кота на камеру ради популярности

Полиция проверяет блогера из Режа, который выкладывал ролики с издевательством над своим котом. На видео обратили внимание зоозащитники и потребовали забрать питомца у нерадивого хозяина. В итоге кота по кличке Сеня спасли – его забрали сотрудники дежурной части и отдали на передержку.

В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

Постановление Роспотребнадзора, принятое в октябре 2021 года, утратило силу. В ведомстве заявили, что достигли поставленных целей по вакцинации населения от Covid-19. В регионе было привито 97,5% взрослых, показатели заболеваемости в январе 2023 года снизились в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большой хоккей в Екатеринбурге

ХК «Автомобилист» стартовал в Кубке Гагарина. В первом раунде плей-офф КХЛ екатеринбургская команда сражается с магнитогорским «Металлургом». В четверг «Автомобилист» одержал первую победу над соперником со счетом 4:2. Серия игр длится до четырех побед, проигравший выбывает из турнира и заканчивает сезон.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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