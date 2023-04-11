Екатеринбургская дума утвердила новую схему выборов

Екатеринбургская дума большинством голосов утвердила поправки в устав города, изменяющие схему выборов. В сентябре 2023 года горожане будет избирать 25 депутатов по одномандатным округам и всего 10 депутатов по партийным спискам.

Ранее против реформы высказывались коммунисты и партия «Справедливая Россия». Однако заседание думы прошло без споров, а голосование по поправкам заняло всего несколько минут. Из присутствующих 32 депутатов поддержали изменение схемы выборов 27 избранников. Четыре депутата голосовали против: Виктория Ивачева и Роман Ступников из фракции КПРФ, Александр Караваев («Справедливая Россия»), Алексей Холодарев (беспартийный). Один депутат воздержался – Константин Киселев («Яблоко»). На заседание думы сегодня также пришел депутат от «Единой России» Тимофей Жуков, который несколько месяцев назад уехал добровольцем в зону СВО и вернулся оттуда с контузией. Он, как и остальные партийцы, проголосовал за изменение схемы выборов.

Принятые поправки в городской устав также закрепляют в новом созыве думы увеличение числа вице-спикеров с введением должности первого заместителя председателя думы. Это нововведение инициировал Виктор Тестов, нынешний единственный вице-спикер думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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