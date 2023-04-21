Действующие депутаты массово пошли на праймериз «Единой России»

Уже больше 10 действующих и бывших депутатов Екатеринбургской гордумы заявились на праймериз ЕР, чтобы побороться за места в новом созыве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня стало известно о выдвижении одного из самых активных действующих депутатов – руководителя УК «РЭМП Железнодорожного района» Александра Колесникова. Отметим, на прошлых выборах он выдвигался от «Справедливой России».

На этой неделе зарегистрированы депутаты-единороссы Павел Пустозеров (замдиректора ООО «ГУДСР») и «фронтовичка» Анастасия Немец. Также подал документы депутат областного заксобрания гонщик Сергей Карякин. Решил побороться за мандат и депутат предыдущего созыва директор ООО «Девелопер» Александр Смолин.

Депутат заксо Алексей Коробейников тоже заявился на праймериз, но на другие – по выборам депутата регионального парламента по Ирбитскому одномандатному округу. В 2021 году он стал депутатом как списочник. Если он победит в Ирбите, его нынешний мандат можно будет передать другому человеку без выборов, просто по решению партии.

Напомним, ранее на праймериз были зарегистрированы еще несколько депутатов: спикер Игорь Володин, вице-спикер Виктор Тестов, лидер фракции ЕР в гордуме Ира Овчинникова, лидер «медицинской» фракции Алексей Вихарев. Кроме того, хотят пойти на выборы под флагом ЕР два народных избранника, которые в 2018 году были избраны по списку «Справедливой России». Один из них – беспартийный Михаил Вечкензин, который, отметим, уже не первый раз меняет партийный флаг: в 2013 году он шел на выборы от ЛДПР. Сейчас он выдвигается на праймериз по округу № 15. Второй – Алексей Мещеряков, он выбрал округ № 20. Кроме того, на праймериз заявился бывший депутат-коммунист Эдуард Мансуров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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