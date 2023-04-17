На праймериз ЕР заявились бывшие депутаты от «эсеров» и коммунистов

До окончания выдвижения на праймериз «Единой России» в гордуму Екатеринбурга осталось 10 дней, и будущие участники выборов активизировались. Уже подали документы шесть действующих депутатов и один бывший. Причем половина из них раньше представляли в ЕГД другие партии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на праймериз ЕР пошли два народных избранника, которые в 2018 году были избраны по списку «Справедливой России». Один из них – беспартийный Михаил Вечкензин, который, отметим, уже не первый раз меняет партийный флаг: в 2013 году он шел на выборы от ЛДПР. Сейчас он выдвигается на праймериз по округу № 15. Второй – Алексей Мещеряков, он выбрал округ № 20.

Есть на праймериз и бывшие коммунисты. По округу № 17 выдвинулся Эдуард Мансуров, экс-депутат от КПРФ, а ныне – сторонник «Единой России». Напомним, в 2019 году после конфликта с лидером свердловского отделения КПРФ Александром Ивачевым Мансуров был исключен из партии.

Идут на праймериз и депутаты от ЕР со стажем. Например, это Ира Овчинникова, которая была избрана уже пять раз – в 2001, 2005, 2009, 2013 и 2018 годах. Также выдвинулся председатель ЕГД Игорь Володин, депутат с 2009 года. Отметим, ранее Володин предлагал отложить местные выборы 2023 года в связи со сложной экономической ситуацией.

Кроме них на праймериз выдвинулись единороссы Алексей Вихарев и зампредседателя думы Виктор Тестов.

Всего на праймериз «Единой России» сейчас зарегистрировано 38 человек.

Как уже сообщал «Новый День», схема выборов в городскую думу Екатеринбурга изменится в этом году. Общее число депутатов сократится с 36 до 35, из них 25 будут избираться по одномандатным округам, а еще 10 – по партийным спискам. В ближайшее время действующая гордума должна будет изменить нарезку одномандатных округов.

Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР должно продлиться до 27 апреля, с 8 марта по 21 мая будет идти агитационный период. Регистрация избирателей состоится с 17 апреля по 26 мая. Электронное голосование на праймериз будет идти с 22 по 28 мая. Результаты определят 30 мая. Выборы в ЕГД состоятся в сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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