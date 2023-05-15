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Понедельник, 15 мая 2023, 16:52 мск

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«Единая Россия» привлекла к голосованию на праймериз в ЕГД более 80 тысяч человек

В Екатеринбурге продолжается регистрация избирателей для голосования на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в городскую думу.

Как сообщили «Новому Дню» в областном исполкоме ЕР, на 15 мая зарегистрировались 83 416 человек. Это около 8% избирателей. Регистрация продолжится до 26 мая.

По опыту прошлых лет, участие в голосовании на праймериз ЕР принимают около 10% электората. Как правило, партия мобилизует своих сторонников из числа сотрудников бюджетных организаций.

Напомним, в этом году на праймериз в ЕГД по одномандатным округам (их число в этом году увеличилось с 18 до 25) зарегистрировано 127 участников, по партийному списку ЕР (количество мест в нем сократилось с 18 до 10) – 60. Таким образом, конкурс на предварительном голосовании составит 6 человек на место.

Электронное голосование на праймериз будет идти с 22 по 28 мая. Результаты определят 30 мая. Выборы в ЕГД состоятся в сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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