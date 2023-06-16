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Пятница, 16 июня 2023, 12:40 мск

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Выборы в Екатеринбургскую думу назначат 20 июня

Выборы депутатов Екатеринбургской думы официально назначат на последнем заседании нынешнего созыва ЕГД, которое состоится 20 июня. Проект решения накануне одобрила комиссия по местному самоуправлению. Выборы состоятся 10 сентября. Кроме того, Екатеринбург впервые в истории претендует на проведение дистанционного электронного голосования.

Напомним, по избирательному законодательству процесс голосования на выборах может растянуться до трех дней. Формат голосования в Екатеринбурге определит областной избирком после опубликования решения о назначении выборов в ЕГД. В эти же сроки комиссия примет решение, будет ли применяться ДЭГ в уральской столице.

Как уточнили «Новому Дню» в областном избиркоме, ближайшее заседание комиссии состоится 21 июня. Но необязательно, что решения по Екатеринбургу примут именно в этот день. Всего в Свердловской области в единый день голосования состоятся 11 избирательных кампаний. Пока официально назначены только довыборы депутата Свердловского заксобрания по Ирбитскому округу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

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