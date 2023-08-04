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Пятница, 4 августа 2023, 08:45 мск

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Депутату с 20-летним стажем отказали в регистрации на выборах в ЕГД

Верх-Исетский теризбирком отказал действующему депутату ЕГД Ире Овчинниковой в регистрации кандидатом на сентябрьских выборах.

Сама Овчинникова считает, что с ней поступили несправедливо. «Я уверена, что все собранные мной подписи были достоверными, ведь за ними стоят реальные люди. Это свидетельство вашей поддержки. Я изучу материалы Комиссии и решу, что делать дальше», – написала она на своей странице «ВКонтакте».

Ранее рабочая группа избиркома пришла к выводу, что объективные паспортные данные ряда избирателей и сборщиков подписей не соответствуют тем, что были представлены кандидатом.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году Ира Овчинникова потерпела неудачу на праймериз «Единой России». Она заняла только 28-е место в общегородском списке и разгромно проиграла округ № 4, набрав всего 527 голосов.

Ира Овчинникова – один из старожилов городской думы, она избиралась депутатом пять раз подряд, впервые – в 2001 году. С 2018 года руководила фракцией ЕР. После праймериз 2023 года вышла из партии.

Добавим, что ее «двойник» – самовыдвиженка Екатерина Овчинникова – также не была зарегистрирована.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

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