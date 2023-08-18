Екатеринбургские «эсеры» пожаловались на листовку с надписью «Муж и жена – одна сатана»

«Справедливая Россия – за правду» обратилась в Ленинский избирком Екатеринбурга с жалобой на распространение от ее имени поддельных агитационных материалов с оскорблением в адрес соперников по выборам в ЕГД.

«Речь идет о материалах с изображением, по некоторым признакам, кандидатов из списка КПРФ. Поскольку факт подлога очевиден, задача избирательной комиссии в данном случае – передать материалы в органы МВД», – заявил «Новому Дню» председатель Ленинской РТИК Вадим Антошин.

Несколько дней назад в Екатеринбурге появились листовки, выпущенные от имени СРЗП. На них изображен коллаж из портретов первого секретаря обкома КПРФ депутата заксо Александра Ивачева, и его супруги – депутата ЕГД Виктории Ивачевой. Подпись на листовке гласит: «Муж и жена – одна сатана. Справедливая Россия против семейных кланов!»

Лидер уральских «эсеров», депутат Госдумы Андрей Кузнецов, заявил, что это провокация. «На каждых выборах предпринимаются попытки с помощью грязных технологий увести избирателей от обсуждения реальных проблем и реальных программ к обсуждению склок и скандалов, высосанных из пальца. И эту чернуху я воспринимаю именно как такую попытку. Кто выгодоприобретатели? Думаю, что выгодно тем, кто заинтересован в том, чтобы люди вообще не ходили на выборы. По схеме: чего там голосовать, там заняты только борьбой друг с другом, а не нашими интересами», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, в начале недели на выпуск фейковой агитации от ее имени пожаловалась «Единая Россия». В городе появились баннеры с фотографией главы Екатеринбурга и первого номера в списке «Единой России» Алексея Орлова в компании кандидатов от других партий – «яблочника» Константина Киселева, коммунистов Романа Ступникова и Виктории Ивачевой. По дизайну плакаты напоминают официальную расклейку ЕР, на которой были изображены Алексей Орлов и депутат Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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