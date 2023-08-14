Кандидатов в ЕГД от оппозиции «прифотошопили» к мэру Алексею Орлову

Жители Екатеринбурга сообщают о появлении странной предвыборной агитации без указания выходных данных.

На плакатах – фотография главы Екатеринбурга и первого номера в списке «Единой России» Алексея Орлова в компании кандидатов от других партий – «яблочника» Константина Киселева, коммунистов Романа Ступникова и Виктории Ивачевой. По дизайну плакаты напоминают официальную расклейку ЕР, на которой были изображены Алексей Орлов и депутат Алексей Вихарев.

В «Единой России» «Новому Дню» заявили, что партия к новым плакатам никакого отношения не имеет и уже составила жалобу, которую передала в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию.

Константин Киселев и Роман Ступников также заявили, что не давали согласия на совместное изображение с мэром.

Отметим, в прошлые годы в Екатеринбурге агитационные материалы иногда тоже появлялись «из ниоткуда». Например, в июле 2022 года на PR-провокацию пожаловались два кандидата в губернаторы Свердловской области. Тогда в Чкаловском районе Екатеринбурга появилось несколько рекламных щитов от имени Андрея Кузнецова («Справедливая Россия – за правду») и Александра Ивачева (КПРФ). Баннеры располагались таким образом, как будто кандидаты вступили в заочную перепалку. Слоган справедливоросса гласил «Хватит спекулировать на протесте», а коммунист якобы отвечал «Протест – путь к успеху! Я не спекулянт!» Как выяснилось, рекламные баннеры были размещены без ведома кандидатов.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/765147.html

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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