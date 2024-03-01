В Свердловской области установили 2924 камер для наблюдения за выборами президента РФ

В Екатеринбурге сегодня завершился монтаж камер для организации видеонаблюдения на выборах президента РФ. Последнюю установили во Дворце молодежи, где через две недели откроется Центр общественного наблюдения.

Как сообщила председатель областного избиркома Елена Клименко, веб-камерами оснащены 1462 избирательных участка (по две на каждый УИК), на остальных будут использовать видеорегистраторы. В объектив камер попадают места выдачи бюллетеней, ящики для голосования и КОИБ, сейфы для хранения избирательных документов. Вне обзора останутся списки избирателей с персональными данными и, собственно, место голосования в кабинке.

Как и в предыдущие избирательные кампании, прямой доступ к трансляции хода голосования будут иметь только кандидаты, их партии, наблюдатели и члены избирательных комиссий. Обычные жители смогут следить за выборами только в Центре общественного наблюдения – единственном на всю Свердловскую область. В ЦОН трансляция будет круглосуточной, отметила Елена Клименко.

Директор департамента по работе с государственными заказчиками Ростелекома на Урале Алексей Суслов рассказал, что на избирательных участках установлены камеры высокого разрешения, которые выдают корректную картинку в интернет. На время выборов компания сформирует сотню аварийных бригад, чтобы обеспечить непрерывность трансляции хода голосования.

Напомним, видеозаписи с камер хранятся в течение трех месяцев. По словам Елены Клименко, видеонаблюдение стало стандартом избирательных кампаний и позволяет разрешать спорные ситуации, если они возникают на участках.

Выборы президента РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. В течение трех дней трансляция с установленных на избирательных участках камер будет круглосуточной.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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