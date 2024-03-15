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Пятница, 15 марта 2024, 11:48 мск

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В Свердловской области за пять часов по ДЭГ проголосовали 45% избирателей

Почти половина свердловских избирателей, зарегистрированных в системе ДЭГ, проголосовали на выборах президента РФ. К 13:00 электронная явка в регионе составила 45%.

С утра некоторые избиратели, подавашие заявление на дистанционное электронное голосование, не смогли зайти на портал ДЭГ. На экране высвечивались сообщения: «Система находится под нагрузкой. Пожалуйста, зайдите позже», «Произошла непредвиденная ошибка». В Минцифры РФ сообщили, что это произошло в связи с высокой активностью пользователей системы голосования. Но проблему доступа на портал назвали временной.

Отметим, председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко сегодня проголосовала электронным способом в присутствии журналистов. Никаких сбоев при этом не было.

Всего на ДЭГ зарегистрировались 309 665 свердловчан. Это составляет 9,5% от общего числа избирателей в регионе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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