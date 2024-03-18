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Понедельник, 18 марта 2024, 11:38 мск

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В одном из свердловских городов Путина поддержали более 96% избирателей

Стало известно, где именно в Свердловской области больше всего избирателией поддержали Владимира Путина.

По данным избиркома, в Волчанске за действующего президента проголосовали 96,10% избирателей, в Пелыме – 91,59%.

В Нижнем Тагиле и Верхней Пышме, которые Владимир Путин посетил незадолго до выборов, его поддержали по 82% избирателей, пришедших на участки.

Как уже сообщал «Новый День», в среднем по области кандидата поддержали 82%, в Екатеринбурге, в зависимости от района, от 73,7% (Кировский) до 78,49% (Орджникидзевский).

Добавим, в Первоуральске за Путина проголосовали 82%, в Сысертском районе, где последние несколько месяцев шли протесты против строительства мусорного полигона, – почти 84%.

Волчанск, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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