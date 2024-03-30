Реакция на теракт, первые клещи и залитые улицы: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

В последнюю неделю марта жители Екатеринбурга и Свердловской области молились за погибших и пострадавших во время чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле». Органы власти и полиция усилили меры безопасности. В природе тем временем все шло своим чередом – оттепель сменилась похолоданием, но снег уже начал таять, угрожая подтоплением.

Тема недели: эхо трагедии в Красногорске

Вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле» областная антитеррористическая комиссия приняла решение: до 27 апреля будет проведена проверка всех культурных учреждений, концертных и торгово-развлекательных площадок на предмет их защищенности. Начальник ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков рассказал, какие еще меры принимаются на Урале для предотвращения терактов.

Стихийный мемориал памяти жертв теракта в Красногорске перенесли с площади 1905 года на территорию собора Иоанна Предтечи (ул. Репина, 6б). Каждое утро до 40-го дня после трагедии здесь будут молиться о невинно убиенных.

Молитва о жертвах теракта

Заявление недели: одного из мэров ждет суд за взятку

В этом году в Свердловской области еще один глава муниципалитета может предстать перед судом за преступление коррупционного характера. Об этом сообщил начальник областного ГУ МВД Александр Мешков. «В 2023 году зарегистрировано 662 преступления коррупционного характера. В поле нашего самого пристального внимания – коррупция со стороны руководителей различного уровня, в прошлом году были и главы муниципалитетов. По этическим соображениям и в интересах следствия я не буду называть имен, но думаю, что в этом году в отношении еще одного главы будет возбуждено уголовное дело», – сказал генерал.

Назначение недели: «центурион Марк Крысобой» возглавил ОДО

Новым директором Окружного дома офицеров в Екатеринбурге станет Олег Сорокин, наиболее известный по роли центуриона Марка Крысобоя в культовом сериале Александра Бортко «Мастер и Маргарита». Сорокин давно завершил актерскую карьеру – с 2012 года он не снимается в кино, куда попал случайно – через своих друзей по увлечению боксом.

Иск недели: булочки от «СМАКа» могут стать государственными

Екатеринбургский хлебокомбинат «Смак» может быть национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Накануне в Центральный районный суд Челябинска поступил иск об изъятии акций агропромышленной компании «Макфа» в доход государства. В холдинг входит два десятка предприятий из разных регионов России, в том числе екатеринбургский «Смак». Согласно картотеке суда, выданы исполнительные листы на арест активов «Макфы».

Предупреждение недели: проснулись клещи

На Среднем Урале проснулись клещи. В понедельник жители поселка Верхнее Дуброво сняли паразита со своей кошки. На следующий день в пригороде Екатеринбурга клещ укусил ребенка.

На Урале проснулись клещи

Фото недели: в Екатеринбурге прошли первые дожди и появились лужи

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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