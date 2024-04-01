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Понедельник, 1 апреля 2024, 11:05 мск

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Перед юбилеем Ural Music Night открыл сбор историй своих зрителей

Фестиваль Ural Music Night в этом году отметит первое 10-летие. В связи с этим организаторы предлагают своим зрителям разных лет поделиться личными историями и фотографиями с концертов.

«Ural Music Night – это прежде всего музыка и слушатели, влюбленные в нее. На протяжении 10 лет мы создаем праздник на всю Уральскую столицу, на который съезжаются люди из разных городов России и других стран. Наверняка каждому есть что вспомнить об «Уральской ночи музыки» и поделиться этой историей с нами», – комментирует исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Екатерина Пологова.

Помимо историй, можно отправлять фотографии и видео с фестиваля. Оргкомитет прочитает все истории и самые интересные опубликует на своих ресурсах. Также авторам лучших работ подарят мерч и пригласят на запись подкаста, посвященного «Уральской ночи музыки». Рассказать свою историю можно по ссылке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Ural Music Night

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