«Автомобилист» уступил «Металлургу» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Автомобилист» потерпел поражение в первом матче против «Металлурга» в третьем раунде плей-офф КХЛ. Поединок в Магнитогорске завершился с минимальным преимуществом хозяев льда – 2:1.

Уже в стартовом периоде «Автомобилисту» пришлось отбиваться в меньшинстве в формате «3 на 5», но екатеринбуржцы выстояли тяжелый отрезок игры и не позволили сопернику забить. «Магнитка» открыла счет во втором периоде, благодаря удачному рикошету. После броска Александра Петунина шайба попала в конек защитника «Автомобилиста» и залетела в ворота Евгения Аликина. В третьем периоде екатеринбуржцы вновь получили два удаления, но «Металлург» не смог реализовать свое большинство. За две с половиной минуты тренерский штаб «Автомобилиста» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но в результате Павел Акользин перехватил шайбу и забил в пустые ворота, сделав счет 2:0 в пользу «Магнитки». «Автомобилист» все же забил за 42 секунды до финальной сирены. Данил Романцев прервал сухую серию вратаря «Металлурга» Ильи Набокова (128 минут без голов) и вернул интригу в матч. Но отыграться за оставшееся время екатеринбуржцы не успели.

«Где-то в первом периоде мы, наверное, выпали из игрового ритма. Соперник был быстрее, и быстрее создавал моменты. Во втором периоде была уже более равная игра, были шансы забить, но не хватило агрессии под воротами соперника. В третьем периоде мы добавили, у нас было больше шансов. Не хватило трафика перед вратарем Набоковым, он видит прямые броски и здорово играет по шайбе. Ну, идем дальше. Это только первый матч. Если посмотреть по статистике, в третьем периоде мы выровняли игру, 25 блокированных бросков. Этого даже хватило бы для победного матча, но сегодня у нас не было самого основного – забитых голов», – подвел итоги игры главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

В серии плей-офф до четырех побед «Магнитка» повела 1:0. Второй матч состоится 5 апреля снова в Магнитогорске, начало в 19:00.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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