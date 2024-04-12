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Пятница, 12 апреля 2024, 11:43 мск

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Екатеринбург начали украшать к 9 Мая: всего будет 122 поздравительных плаката

На улицах Екатеринбурга замечены первые баннеры, установленные ко Дню Победы. На них изображены журавль и даты Великой Отечественной войны. Всего будет размещено 122 плаката.

«С 10 апреля на рекламных конструкциях разного формата начали размещать поздравительные плакаты с Днем Победы. Всего их будет 122, из них 35 – на рекламных конструкциях, оборудованных цифровой технологией смены изображения», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Плакаты будут стоять в городе до 10 мая.

Напомним, в этом году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого в Екатеринбурге 9 мая состоится традиционный военный парад. По словам начальника отделения организационно-планового отдела управления боевой подготовки ЦВО Евгения Колташова, в мероприятии будет задействовано более 2 тысяч человек и 45 единиц военной техники. Формат проведения акции «Бессмертный полк» еще неизвестен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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Метки / День Победы

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