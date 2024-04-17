Уральцы сдали в переработку 11 тысяч автопокрышек

Уральцы год от года активнее сдают отработанные автопокрышки на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы». Шины не относятся к бытовому мусору, это категория опасных отходов, и просто оставить их на контейнерной площадке нельзя. Поэтому регоператор создал пункт приема покрышек. За прошлый год уральцы принесли порядка 11,5 тысячи шин. Это почти вдвое больше, чем в 2022-м.

Пункт приема работает в Екатеринбурге на Посадской, 3. Прием платный – от 63 рублей за колесо. При этом в шиномонтажках услуга сдачи старых покрышек, как правило, стоит дороже – около 150 рублей за штуку. В пресс-службе регоператора уточняют, что предприятие, которое принимает шины на переработку, делает это за деньги, кроме того, средства уходят на организацию работы пункта и перевозку покрышек до места переработки. Там из авторезины делают мелкодисперсную крошку – ее используют при строительстве, ремонте дорожных покрытий, в производстве гидроизоляции, делают из нее брызговики и коврики для машин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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