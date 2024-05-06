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Понедельник, 6 мая 2024, 14:56 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге осталось менее 100 ветеранов Великой Отечественной войны

Ветераны Великой Отечественной войны примут участие в параде Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, пожилых людей будут сопровождать их близкие – дети, внуки и правнуки.

Ветеранов доставят на площадь на автомобилях, а после окончания парада увезут домой. За каждым ветераном закреплен отдельный транспорт. Машины предоставляет минсоцполитики, администрация города и администрации районов. На все автомобили оформлены пропуска, чтобы они смогли подъехать как можно ближе к периметру ограждения на площади.

По данным областного министерства соцполитики на 1 апреля, в Екатеринбурге проживают 40 ветеранов Великой Отечественной войны, 50 инвалидов Великой Отечественной войны и 2572 тружеников тыла.

Военный парад на площади 1905 года станет единственным массовым мероприятием 9 мая в Екатеринбурге. Празднование 79-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется в 8 часов утра с возложения цветов к Широкореченскому мемориалу. В 10:00 на проспекте Ленина пройдет шествие Екатеринбургского гарнизона, а в 12:00 на экране, установленном у здания мэрии, запустят трансляцию парада Победы на Красной площади.

Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в онлайн-формате. Традиционного концерта в Историческом сквере и праздничного фейерверка не будет из-за усиленных мер безопасности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / День Победы

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