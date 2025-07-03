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Четверг, 3 июля 2025, 15:28 мск

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Члены УИК начнут обходить квартиры избирателей с 23 августа

Свердловский избирком утвердил реализацию проекта «Информ УИК» на досрочных выборах губернатора региона. Поквартирный обход избирателей начнется 23 августа и завершится 10 сентября. Рассказывать свердловчанам о предстоящих выборах будет 8161 член участковых избирательных комиссий.

Напомним, аналогичную информационную работу избирком проводил накануне президентских выборов в 2024 году. Она была признана успешной. В этом году во время обходов избирателей члены участковых комиссий будут использовать специальное мобильное приложение. Также они у них будут удостоверение и опознавательные знаки.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12, 13 и 14 сентября. В этот период жители региона смогут проголосовать на избирательных участках, при помощи ДЭГ, а также другими доступными способами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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